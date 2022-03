Israël devra assumer ses choix sur le conflit en Ukraine, dit Zelensky

LVIV, 20 mars (Reuters) - Israël devra vivre en assumant les choix qu'il fera ou pas pour aider à protéger l'Ukraine de l'invasion russe, a déclaré dimanche le président ukrainien Volodimir Zelensky, s'adressant au Parlement israélien, la Knesset, par liaison vidéo.

Dressant des comparaisons entre l'offensive russe et la "solution finale" du régime nazi, Volodimir Zelensky a remis en question la réticence de l'Etat hébreu à vendre son système de défense aérienne "Dôme de fer" à l'Ukraine.

"Tout le monde sait que vos systèmes de défense antimissile sont les meilleurs (...) et que vous pouvez certainement aider notre peuple, sauver la vie des Ukrainiens, des Juifs ukrainiens", a déclaré le président Zelensky.

"Nous pouvons demander pourquoi nous ne pouvons pas recevoir d'armes de votre part, pourquoi Israël n'a pas imposé de puissantes sanctions à la Russie ou ne fait pas pression sur les entreprises russes. Quoi qu'il en soit, le choix vous appartient, frères et soeurs, et vous devrez ensuite vivre avec, peuple d'Israël", a-t-il ajouté. (Reportage Pavel Polityuk et Max Hunder; rédigé par Matthias Williams, version française Laetitia Volga)