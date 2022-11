Israël frappe une base aérienne en Syrie, deux morts-armée syrienne

(Reuters) - Des missiles israéliens ont frappé dimanche une importante base aérienne dans la province syrienne de Homs, tuant deux militaires et en blessant trois autres, a déclaré l'armée syrienne via l'agence de presse nationale SANA.

Selon des sources militaires, la base aérienne de Shayrat était récemment utilisée par l'armée de l'air iranienne.

Les médias d'État syriens ont diffusé une courte vidéo de l'"agression" et ont indiqué qu'il y avait des dégâts matériels, sans donner plus de détails.

Une source de l'armée syrienne, qui n'était pas autorisée à s'exprimer publiquement, a déclaré que les frappes visaient la base aérienne de Shayrat, un complexe militaire situé au sud-est de la ville de Homs.

Interrogé sur la frappe, un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré qu'elle ne commentait pas les déclarations des autres pays.

La piste et les installations souterraines de Shayrat ont fait l'objet d'une expansion majeure par l'armée russe au cours des trois dernières années, selon la source militaire.

La Russie, qui maintient une importante présence militaire en Syrie, dispose de forces stationnées près de la base aérienne de Shayrat, qui a également été utilisée récemment par l'armée de l'air iranienne, a déclaré à Reuters une autre source de sécurité sous couvert d'anonymat.

Selon des sources régionales et des services de renseignement, Israël a intensifié ces derniers mois ses frappes sur les aéroports et les bases aériennes syriennes afin de perturber l'utilisation croissante par l'Iran des lignes aériennes d'approvisionnement pour livrer des armes à ses alliés en Syrie et au Liban, notamment au Hezbollah libanais soutenu par l'Iran.

L'Observatoire syrien des droits de l'homme basé au Royaume-Uni, qui surveille ces événements, a déclaré qu'un entrepôt destiné aux milices iraniennes et au Hezbollah, situé sur la base aérienne de Shayrat, avait été détruit lors de la frappe de dimanche.

Selon des sources militaires de l'opposition, les milices iraniennes ont la mainmise sur de vastes étendues de la province occidentale de Homs, près de la frontière libanaise, ainsi qu'à l'est, où elles disposent d'une série de bases.

L'Iran, d'où proviennent des milliers de membres de milices chiites pour aider le président syrien Bachar al Assad à remporter sa bataille contre les insurgés, affirme que sa présence militaire en Syrie se limite à un nombre restreint de conseillers.

Depuis des années, Israël mène des attaques en Syrie contre ce qu'il décrit comme des forces iraniennes et soutenues par l'Iran déployées pendant la guerre, qui a débuté il y a plus de dix ans.

(Reportage Yasmin Hussein, Ahmed Tolba au Caire, Ari Rabinovitch à Jérusalem et Suleiman al-Khalidi, version française Benjamin Mallet)