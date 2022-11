Italie: déficit commercial de plus de 31 milliards sur neuf mois

Milan (awp/afp) - L'Italie a enregistré sur les neuf premiers mois de l'année un déficit commercial de plus de 31 milliards d'euros (à peine moins en francs suisses), sous l'effet de la flambée des prix de l'énergie, a indiqué jeudi l'Institut national des statistiques (Istat).

En septembre, la troisième économie de la zone euro a connu un déficit de 6,45 milliards d'euros, contre un excédent commercial de 1,44 milliard d'euros pendant le même mois un an auparavant.

Si les exportations ont grimpé en septembre de 21,6% sur un an, la hausse des importations a été nettement supérieure, avec une progression de 40,4%, certes ralentie comparé à août en raison du reflux des prix du pétrole et du gaz.

Le déficit énergétique de l'Italie s'est nettement accru en septembre sur un an, à 12,43 milliards d'euros contre 4,53 milliards un an auparavant, précise l'institut. Sur neuf mois, ce déficit atteint plus de 85 milliards d'euros.

Les marchés qui ont le plus contribué à la hausse des exportations sur un an sont les Etats-Unis (+48,6%), la France (+18,8%), Allemagne (+14,8%) et les pays de l'OPEP (+49,1%).

La chute des exportations vers la Russie s'est accentuée (-34,6%), sous l'effet de l'invasion de l'Ukraine.

Parmi les secteurs qui ont le plus vu leurs exportations augmenter sur un an figurent les produits pharmaceutiques et botaniques (+36,2%), machines et équipements (+13,9%), métaux de base et produits métalliques (+15,5%) et aliments, boissons et tabac (+19,8%).

En 2021, l'Italie avait affiché un excédent de 50,4 milliards d'euros, en baisse par rapport aux 63,3 milliards enregistrés l'année précédente, malgré une forte hausse des exportations.

afp/jh