Milan (awp/afp) - L'Italie a dégagé en mars un excédent commercial de 7,54 milliards d'euros, au plus haut depuis juillet 2021, grâce à la bonne tenue des exportations, a annoncé mercredi l'Institut national des statistiques (Istat).

Cette embellie est surtout due à l'excédent des échanges des produits non énergétiques qui s'est élevé à 12,86 milliards d'euros (12,53 millions de francs suisses), en forte hausse par rapport à mars 2021 (7,52 milliards d'euros).

Dans le même temps, le déficit énergétique de l'Italie a diminué à 5,32 milliards d'euros en mars, contre 8,26 milliards un an auparavant.

En mars 2021, la troisième économie de la zone euro avait enregistré un déficit commercial de 757 millions d'euros, dû à l'envolée des prix des importations de gaz et de pétrole.

Si les exportations ont grimpé en mars de 4,7% sur un an, les importations ont plongé de 9,8%.

"Pour la première fois depuis plus de deux ans, les importations diminuent", commente Istat, précisant qu'un tiers environ de cette chute est dû à l'"effondrement des achats de gaz naturel à la Russie".

Les marchés qui ont le plus contribué à la hausse des exportations sur un an sont les Etats-Unis (+9,3%), la Chine (+26,3%), la France (+6%) et la Turquie (+25,4%).

A l'inverse, les ventes vers la Suisse (-9,4%), le Royaume-Uni (-6,6%) et le Japon (-9,8%) ont baissé.

Parmi les secteurs qui ont le plus vu leurs exportations augmenter sur un an figurent les machines et équipements (+20%), automobiles (+27,4%) et produits alimentaires, boissons et tabac (+10,8%).

Sur l'ensemble de l'année 2022, l'Italie avait enregistré un déficit commercial de 31 milliards d'euros sous l'effet de la flambée des prix de l'énergie.

afp/rq