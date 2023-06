(Alliance News) - JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Securities PLC a déclaré lundi que sa valeur nette d'inventaire et ses revenus avaient tous deux chuté au cours du dernier semestre en raison des sanctions imposées aux entreprises russes, mais s'est montré confiant dans la résilience de son nouvel objectif d'investissement.

L'investisseur basé à Londres dans les pays européens émergents, le Moyen-Orient et l'Afrique a déclaré que sa valeur nette d'inventaire au 30 avril était de 46,8 pence par action, en baisse par rapport à 47,1 pence par action à la même période en 2022. Cela représente toutefois une légère augmentation par rapport aux 46,7 pence au 31 octobre 2022.

JPMorgan Emerging Europe a déclaré que ses actifs nets au 30 avril s'élevaient à 18,9 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 19 millions de livres sterling de l'année précédente.

Les recettes après impôts pour le semestre clos le 30 avril ont chuté de 91 % pour atteindre 375 000 GBP, contre 4,3 millions de GBP l'année précédente. Le rendement par action au 30 avril était de 0,93 pence, contre 10,56 pence à la même date l'année précédente.

JPMorgan Emerging Europe a attribué ces deux baisses à l'interdiction faite aux investisseurs étrangers de percevoir des dividendes de sociétés russes, introduite peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette interdiction a complètement éliminé les revenus de la société provenant de ses participations russes.

La société a changé son nom de JPMorgan Russian en novembre de l'année dernière et a annoncé son nouvel objectif d'investissement. Celui-ci visait à permettre à la société d'investir dans un portefeuille diversifié d'investissements cotés en Europe centrale, orientale et méridionale, y compris la Russie, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Cependant, la société a déclaré que les titres ajoutés à son portefeuille dans le cadre du nouvel objectif n'ont été acquis que vers la fin de la période et n'ont donc pas eu le temps d'affecter les revenus de la société.

JPMorgan Emerging Europe n'a pas déclaré de dividende intérimaire, mais prévoit de générer suffisamment de revenus cette année pour permettre un petit versement final pour l'exercice se terminant le 31 octobre, comme l'exige le maintien de son statut de fonds d'investissement.

Les dividendes versés par le portefeuille russe de la société sont actuellement conservés sur un compte de dépôt à Moscou. Son solde au 24 mai était d'environ l'équivalent de 11,6 millions de livres sterling, mais il n'y a aucune garantie que JPMorgan reçoive un jour ses dividendes. Les sommes détenues sur le compte de dépôt ne sont donc pas comptabilisées dans la valeur nette d'inventaire ni dans le compte de résultat de la société.

JPMorgan Emerging Europe a reconnu qu'il était peu probable que le conflit ukrainien soit résolu, et donc que les sanctions contre la Russie soient levées, dans un avenir prévisible. Cependant, la société a déclaré que son nouvel objectif d'investissement "nous aide au moins à traverser cette période très difficile". Elle s'est montrée confiante dans le fait que, malgré la persistance de ses avoirs en Russie, elle peut utiliser les nouveaux objectifs pour accroître ses actifs.

Les actions de JPMorgan Emerging Europe ont clôturé en baisse de 2,1 % à 98,80 pence à Londres lundi.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

