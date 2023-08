L'entreprise allemande K+S, spécialisée dans l'extraction de potasse et de sel, a annoncé jeudi une chute de 45 % de ses ventes au deuxième trimestre, en raison de la baisse des prix de la potasse, mais a déclaré que la hausse de la demande et des prix pourrait stimuler les performances au cours du deuxième semestre.

Le groupe, qui produit des engrais potassiques et des sels pour la cuisine, l'alimentation animale et le déglaçage des routes, a annoncé des ventes de 826 millions d'euros (907,61 millions de dollars) pour le deuxième trimestre, ce qui correspond à peu près aux prévisions des analystes (825,7 millions d'euros), selon un sondage réalisé par Vara Research.

Les prix de la potasse ont baissé par rapport aux sommets presque record atteints en 2022, suite à une baisse de la demande après que les agriculteurs ont réduit l'application d'engrais afin de maîtriser les coûts et de réduire les stocks existants.

La société basée en Hesse a publié à l'avance ses résultats pour le deuxième trimestre et a réduit ses perspectives en juillet, lorsqu'elle a annoncé un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement inférieur aux attentes des investisseurs, à 24 millions d'euros.

La baisse du bénéfice de base de K+S fait écho aux commentaires de fabricants d'engrais tels que le norvégien Yara et l'américain Mosaic Co, qui ont récemment manqué leurs prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre, les prix de la potasse et d'autres éléments nutritifs pour les cultures continuant à baisser.

La société, qui a déjà réduit ses prévisions à trois reprises cette année, a confirmé jeudi son objectif de bénéfice de base de 600 à 800 millions d'euros, déclarant qu'elle espérait atteindre la limite supérieure si les prix de la potasse se redressaient au cours du second semestre de l'année.

"Nous constatons que la demande reprend, que les prix augmentent et que nous trouverons de bonnes conditions-cadres pour les prochains trimestres. D'autant plus que la Biélorussie et la Russie ne disposent pas encore de toute leur capacité d'approvisionnement", a déclaré Burkhard Lohr, directeur général, lors d'une interview.

Le Belarus prévoit d'exporter 8 millions de tonnes d'engrais potassiques cette année, comme l'a déclaré en juillet Nikolai Snopkov, premier vice-premier ministre, cité par l'agence de presse nationale Belta.

Les sanctions imposées aux principaux producteurs, la Russie et le Belarus, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ont provoqué une pénurie de l'offre mondiale.

Lohr a déclaré que l'offre mondiale d'engrais potassiques avait diminué de sept à dix millions de tonnes métriques par rapport à une année plus normale.

(1 dollar = 0,9101 euro) (Reportage de Tristan Veyet et Antonis Pothitos à Gdansk, Patricia Weiss à Francfort, édition de Deepa Babington)