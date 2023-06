L'Ukraine est en train de négocier avec des fabricants d'armes occidentaux pour stimuler la production d'armes, notamment de drones, et pourrait signer des contrats dans les mois à venir, a déclaré un ministre ukrainien à l'agence Reuters.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'année dernière, l'Ukraine s'efforce de se procurer des armes, qu'il s'agisse de munitions, de lance-roquettes ou de missiles. Elle a reçu le soutien de pays tels que les États-Unis, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, et Sergiy Boyev, vice-ministre ukrainien des industries stratégiques, a déclaré que Kiev était en pourparlers avec des fabricants d'Allemagne, d'Italie, de France et d'Europe de l'Est pour qu'ils produisent des armes en Ukraine même.

"Nous avons des discussions très détaillées avec eux. Nous sommes certains que les contrats seront signés dans les prochains mois", a déclaré M. Boyev à Reuters en marge du salon aéronautique de Paris.

En mai, le président ukrainien Volodomyr Zelenskiy a déclaré que son pays travaillait avec l'entreprise de défense britannique BAE Systems à l'établissement d'une base ukrainienne pour la production et la réparation d'armes allant des chars à l'artillerie.

Aucun accord n'a encore été signé.

En encourageant les entreprises de défense étrangères à produire des armes en Ukraine, Kiev pourrait répondre plus efficacement à ses propres besoins tout en développant son industrie de défense pour cibler des clients internationaux, à un moment où elle cherche à créer des emplois pour les Ukrainiens.

"À l'avenir, la dissuasion des agressions nécessitera une industrie de défense solide en Ukraine, ainsi que des forces armées ukrainiennes fortes", a déclaré M. Boyev.

"C'est pourquoi nous pensons qu'il est essentiel que des partenaires internationaux viennent en Ukraine, y installent leur production et intègrent l'Ukraine dans le cadre de sécurité du monde libre.

DRONES

Au salon aéronautique de Paris, lundi, M. Boyev courtisait en particulier les fabricants de drones, qu'il s'agisse de grandes entreprises internationales de défense ou de petits fournisseurs. Il a refusé de dire quelles entreprises il avait rencontrées.

"Nous discutons de différents niveaux de coopération. Certaines entreprises se disent prêtes à investir et à produire des drones", a-t-il déclaré.

L'entreprise de défense turque Baykar a déclaré à la fin de l'année dernière qu'elle prévoyait toujours d'achever la construction d'une usine de fabrication en Ukraine dans deux ans.

Baykar avait annoncé son intention de construire l'usine peu avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2022.

Les drones ont été largement utilisés par les forces de Moscou et de Kiev pendant la guerre. Kiev affirme développer son programme de drones à des fins de reconnaissance et d'attaque de cibles ennemies sur une distance de plus en plus grande.

La Turquie, la Norvège et les États-Unis font partie des pays qui ont fourni des drones à l'Ukraine, mais à mesure que la guerre s'intensifie, il en faut davantage.

Les négociations sur la production de drones pourraient prendre plus de temps, mais M. Boyev a déclaré que la production en Ukraine pourrait être un moyen efficace de capitaliser sur l'expertise existante du pays en matière de drones et de créer des emplois dans l'ouest et le centre de l'Ukraine.

Une source haut placée de l'industrie européenne de la défense, qui n'a pas souhaité être identifiée, a déclaré que les règles et les normes européennes en matière d'essais de drones pourraient rendre difficile l'acceptation par les entreprises de produire et de tester des drones en Ukraine.

Toutefois, M. Boyev espère que le pays pourra attirer des fabricants de drones étrangers et a déclaré que le gouvernement ukrainien pourrait offrir un soutien substantiel.

"Nous pensons qu'il s'agit simplement de faire avancer les choses", a-t-il déclaré. (Reportage de Joanna Plucinska et Valerie Insinna ; reportage complémentaire d'Olena Harmash à Kiev ; rédaction de Susan Fenton)