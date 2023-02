Kiyv s'attend à ce qu'une vaste offensive russe vise Kharkov et Zaporijjia

KYIV (Reuters) - L'Ukraine s'attend à ce que la Russie cible les régions de Kharkov, dans le nord-est du pays, et de Zaporijjia, dans le sud du pays, dans le cadre de ce qu'elle anticipe comme une offensive d'ampleur de Moscou destinée à faire basculer le rapport de forces dans le conflit.

Oleksiy Danilov, directeur du Conseil ukrainien de sécurité et de défense, a déclaré dans un entretien à Reuters que les troupes russes évaluaient les capacités défensives ukrainiennes dans la région de Zaporijjia, partiellement occupée par la Russie pour former un pont terrestre entre l'Est ukrainien et la péninsule de Crimée annexée.

Kyiv n'"exclut pas" que Moscou tente une nouvelle fois de progresser dans la région de Kharkov, d'où les forces russes ont été repoussées l'été dernier à la faveur d'une contre-offensive éclair de l'armée ukrainienne, a-t-il dit.

S'exprimant depuis son bureau dans la capitale ukrainienne, Oleksiy Danilov a estimé que le succès ou l'échec de ces opérations russes anticipées "dépend de nous".

De hauts représentants ukrainiens, dont le président Volodimir Zelensky, répètent que la Russie prépare une nouvelle offensive de grande ampleur, avec des soldats récemment mobilisés.

Oleksiy Danilov a fait écho à ces propos, déclarant que Moscou voulait obtenir des résultats dont il pourrait se vanter, notamment auprès de la population russe, au moment du premier anniversaire du conflit, le 24 février.

(Reportage Dan Peleschuk et Max Hunder; version française Jean Terzian)

par Dan Peleschuk et Max Hunder