Kremlin : La Russie prévoit de "libérer" les parties de l'Ukraine annexées par Moscou.

Cependant, le Kremlin n'a pas entièrement défini les objectifs de sa campagne militaire, et le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a semblé fixer une limite au territoire ukrainien que la Russie cherche désormais à incorporer comme sien.

Moscou a proclamé qu'elle avait annexé quatre provinces de l'Ukraine - Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia et Kherson - après avoir organisé de prétendus référendums en septembre qui ont été rejetés comme faux et illégaux par Kiev, l'Occident et une majorité de pays aux Nations Unies.

Aucune de ces provinces n'était entièrement sous le contrôle de la Russie, et Moscou a laissé planer le doute sur la part qu'elle allait annexer.

Interrogé jeudi sur le fait de savoir si la Russie envisageait d'incorporer d'autres territoires au-delà des quatre régions, M. Peskov a répondu :

"Il n'en est pas question. En tout cas, il n'y a pas eu de déclarations à ce sujet. Mais il y a néanmoins beaucoup de travail à faire pour libérer les territoires ; dans un certain nombre de nouvelles régions de la Fédération de Russie, il y a des territoires occupés qui doivent être libérés.

"Je veux parler d'une partie de la République de Donetsk, ainsi que de ce qui est devenu une partie de la Fédération de Russie, puis a été réoccupé par les troupes ukrainiennes."

L'Ukraine a poussé les forces russes hors d'une petite zone de la province de Louhansk, et le mois dernier, l'armée russe a quitté toutes les parties de la province de Kherson qu'elle contrôlait sur la rive ouest du fleuve Dnipro, y compris la capitale provinciale, la ville de Kherson.