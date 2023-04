Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, prévoit une croissance mondiale inférieure à 3 % en 2023 et estime qu'une reprise robuste reste "insaisissable

Il s'agit de la prévision de croissance à moyen terme la plus basse du créancier mondial depuis 1990, et bien en dessous de la croissance moyenne de 3,8% observée au cours des deux dernières décennies.

Mme Georgieva a déclaré que des actions monétaires et fiscales fortes et coordonnées pour répondre à la pandémie de COVID-19 et à l'invasion de l'Ukraine par la Russie avaient permis d'éviter un résultat bien pire ces dernières années, mais que les perspectives de croissance restaient faibles à la fois à court et à moyen terme en raison de la persistance d'une inflation élevée.

"Malgré la résilience surprenante des marchés du travail et des dépenses de consommation dans la plupart des économies avancées, et l'effet positif de la réouverture de la Chine, nous prévoyons que l'économie mondiale connaîtra une croissance inférieure à 3 % en 2023", a-t-elle déclaré dans des remarques préparées avant les réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale qui se tiendront la semaine prochaine.

"Avec des tensions géopolitiques croissantes et une inflation toujours élevée, une reprise robuste reste difficile à atteindre. Cela nuit aux perspectives de chacun, en particulier aux personnes et aux pays les plus vulnérables", a-t-elle déclaré lors d'un événement organisé par Meridian House et Politico.

La croissance a baissé de près de moitié à 3,4 % en 2022 suite au choc de la guerre de la Russie en Ukraine, par rapport au rebond de 6,1 % observé en 2021.

Elle a indiqué que l'Inde et la Chine représenteraient la moitié de la croissance mondiale en 2023, mais qu'environ 90 % des économies avancées verraient leur taux de croissance diminuer cette année.

Les pays à faible revenu, confrontés à des coûts d'emprunt plus élevés et à un affaiblissement de la demande pour leurs exportations, verront la croissance de leur revenu par habitant rester inférieure à celle des économies émergentes.

La directrice du FMI a appelé les banques centrales à maintenir le cap dans la lutte contre l'inflation tant que les pressions financières restent limitées, mais aussi à traiter les risques pour la stabilité financière lorsqu'ils apparaissent en fournissant des liquidités de manière appropriée.

Les récentes faillites bancaires en Suisse et aux États-Unis ont mis en évidence des défaillances dans la gestion des risques au sein de certaines banques et des lacunes en matière de surveillance.

"L'essentiel est de surveiller attentivement les risques dans les banques et les institutions financières non bancaires, ainsi que les faiblesses dans des secteurs tels que l'immobilier commercial", a-t-elle ajouté. "Ce n'est pas le temps utile pour l'autosatisfaction".

Bien que les décideurs politiques aient réagi rapidement aux tensions récentes dans le secteur, des inquiétudes subsistent quant à d'éventuelles vulnérabilités "cachées" dans les banques et les institutions financières non bancaires, a-t-elle déclaré.

Pour améliorer les perspectives de croissance et de productivité, Mme Georgieva a appelé à des changements radicaux, y compris des dépenses estimées à 1 000 milliards de dollars par an dans les énergies renouvelables, et à des mesures pour éviter la fragmentation de l'économie mondiale, qui pourrait réduire de 7 % le produit intérieur brut mondial.

Le découplage technologique pourrait entraîner pour certains pays des pertes allant jusqu'à 12 % du PIB.