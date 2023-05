(Reuters) - La Russie a intensifié ses bombardements sur Bakhmout dans l'espoir d'en prendre le contrôle d'ici mardi, a déclaré dimanche soir le général ukrainien en charge de la protection de la ville ukrainienne, assiégée par l'armée russe, ajoutant qu'il ferait tout pour éviter une telle issue.

Mardi, le 9 mai, est le Jour de la Victoire, l'une des principales fêtes nationales en Russie, qui commémore la victoire sur l'Allemagne nazie.

"Il est important de prendre les décisions aussi vite que possible et d'anticiper les actions de l'ennemi", a déclaré via la messagerie Telegram le général Oleksandre Syrskyi après avoir rendu aux troupes ukrainiennes en première ligne à Bakhmout.

"Les Russes espèrent toujours prendre la ville d'ici le 9 mai. Notre mission est d'empêcher cela", a-t-il dit, ajoutant que l'armée russe avait intensifié ses bombardements avec des armes lourdes et commencé à utilisé des équipements de pointe.

Reuters n'a pas pu vérifier ces informations.

La ville de Bakhmout revêt une valeur symbolique pour les deux camps. Moscou y voit aussi un tremplin pour mener des offensives contre d'autres villes ukrainiennes, tandis que préserver ce front est considéré par Kyiv comme essentiel pour lancer une contre-offensive.

Contrairement à ce qu'il avait annoncé auparavant, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, à l'oeuvre au côté des forces russes à Bakhmout, a déclaré dimanche qu'il n'entendait pas se retirer de la ville mercredi.

(Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Jean Terzian)