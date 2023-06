KYIV (Reuters) - Les forces ukrainiennes ont annoncé dimanche avoir repris un village du sud-est de l'Ukraine, revendiquant pour la première fois depuis le début de la contre-offensive la libération d'une localité.

Dans une vidéo non authentifiée et publiée par la 68e brigade Jaeger de l'Ukraine, des soldats ont hissé le drapeau ukrainien sur un bâtiment bombardé de ce qui semble être le village de Blahodatne.

"Nous voyons les premiers résultats des actions de contre-offensive, des résultats localisés", a déclaré à la télévision Valeryi Shershen, un porte-parole militaire.

Il a précisé que le village repris se trouvait à la limite des régions de Donetsk et de Zaporijjia, à quelques kilomètres au sud du village de Velyka Novosilka, contrôlé par Kyiv.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a annoncé que des opérations de contre-offensive étaient en cours, sans donner plus de précisions.

Les autorités de Kyiv ont instauré le silence sur leurs opérations et ont exhorté les Ukrainiens à ne divulguer aucune information susceptible de compromettre les chances d'une contre-offensive majeure, destinée à reprendre des territoires occupés dans le sud et l'est du pays.

Auparavant, la Russie a déclaré que l'Ukraine avait tenté en d'attaquer en vain à l'aide de six drones l'un navire de ses navires de guerre qui patrouillait le long des principaux gazoducs de la mer Noire.

Selon les autorités ukrainien.nes, trois personnes sont mortes et dix autres ont été blessées lorsque le bateau qui les évacuait des zones inondées de Kherson a été attaqué par les forces russes. Aucune précision n'a été apportée sur le mode opératoire utilisé.

L'Ukraine et la Russie ont par ailleurs annoncé simultanément l'échange de 95 prisonniers ukrainiens contre 94 prisonniers russes.

(Tom Balmforth et Pavel Polityuk, version française Laetitia Volga et Nicolas Delame)

par Tom Balmforth