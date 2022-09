L'AIEA travaille toujours sur le projet de centrale électrique en Ukraine malgré les fanfaronnades de Poutine

La Russie et l'Ukraine se sont mutuellement accusées de tirs d'obus sur le site de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, qui ont endommagé les bâtiments proches de ses six réacteurs et risqué une catastrophe nucléaire, notamment en coupant les lignes électriques essentielles au refroidissement du combustible dans les réacteurs, bien qu'ils soient tous arrêtés.

Le personnel ukrainien opère sous les ordres des forces russes sur le site. Les États occidentaux ont demandé à Moscou de retirer ses troupes.

"Même dans les pires conditions, la diplomatie ne devrait jamais s'arrêter. Nous ne pouvons pas lever les mains en l'air et dire "regardez ce qui se dit, partez et espérez que quelque chose se passera pour résoudre cette situation", a déclaré Rafael Grossi, chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, aux journalistes en marge de l'Assemblée générale des Nations unies.

"Il est de notre responsabilité de le faire en mettant sur la table des propositions pragmatiques, réalistes et physiques."

Les dirigeants installés par les Russes dans les zones occupées de quatre régions ukrainiennes, dont Zaporizhzhia, ont présenté mardi des plans pour des référendums sur l'adhésion à la Russie. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné mercredi la mobilisation de centaines de milliers de Russes pour combattre en Ukraine.

M. Grossi a eu des entretiens séparés à New York mercredi avec des responsables ukrainiens et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov.

Il a déclaré que la situation se détériorait sur le terrain et qu'il discutait toujours des paramètres techniques pour créer initialement une zone de protection, bien qu'une zone démilitarisée soit son objectif ultime.

Les questions en cours de discussion incluent le rayon de la zone et le rôle du personnel de l'AIEA. Deux fonctionnaires de l'AIEA sont actuellement stationnés à la centrale et y forment ce que l'agence appelle une présence continue.

Lorsqu'on lui a demandé si l'AIEA pouvait faire respecter une telle zone avec seulement deux inspecteurs, M. Grossi a répondu qu'il s'efforçait d'étendre la présence de l'organisme de surveillance, mais que ce ne serait pas sa tâche.

"Nous sommes une agence internationale et nous n'avons pas de pouvoir d'exécution, mais nous avons un pouvoir : Nous disons la vérité et nous la rapportons et cela a en soi une valeur énorme", a-t-il déclaré.