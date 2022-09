L'Allemagne affirme que les difficultés à partager le gaz avec ses voisins remontent à loin

"Il y a une obligation de conclure des contrats de solidarité depuis 2018", a déclaré un porte-parole du ministère. "Les négociations et la volonté de les conclure étaient très difficiles" avant même que l'actuel gouvernement de coalition allemand ne prenne le pouvoir en décembre 2021, a déclaré le porte-parole à Reuters.

La Russie ayant réduit ses exportations de gaz vers la plus grande économie d'Europe, l'Allemagne a déjà conclu de tels pactes avec le Danemark, la République tchèque et l'Autriche, dans le but d'éviter toute panique en cas de crise d'approvisionnement et de réduire le risque que les pays accumulent du carburant.

En juillet, le ministère de l'économie a déclaré que l'Allemagne travaillait intensivement et depuis longtemps sur d'autres accords avec d'autres États proches tels que la Pologne et l'Italie.

Le journal Welt a rapporté jeudi, en citant un rapport du ministère de l'économie aux législateurs allemands, que ces pourparlers s'avéraient plus difficiles que prévu, rapporte Welt.

"La Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Pologne se dérobent aux négociations constructives et à la conclusion des accords de solidarité bilatéraux avec nous", indique le rapport.

Les membres de l'Union européenne ont convenu en juillet de libérer du carburant pour le partager en cas de crise d'approvisionnement, mais il appartient à chaque pays de déterminer comment ce partage se fera en pratique.

Le ministère a déclaré que le gouvernement italien ne pourrait reprendre les pourparlers qu'après les élections parlementaires prévues fin septembre.

Il n'était pas possible de prévoir quand Berlin pourrait signer un accord trilatéral avec la Suisse et l'Italie, selon le rapport.

Selon le rapport, les voisins de l'Allemagne étaient réticents à signer en raison de désaccords sur la compensation que Berlin devrait payer à ses entreprises pour l'expropriation de leur gaz afin de le proposer aux voisins.