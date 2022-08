L'Allemagne augmente ses exportations militaires, principalement pour armer l'Ukraine

Au 24 août, la valeur des exportations militaires autorisées s'élevait à un peu moins de 5,1 milliards d'euros (5,11 milliards de dollars), contre quelque 2,9 milliards d'euros à la même époque l'année dernière, selon le ministère.

Le chancelier Olaf Scholz a promis lundi que l'Allemagne maintiendrait son soutien à l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra".

La Russie a envahi l'Ukraine le 24 février pour ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" visant à démilitariser son voisin.

L'Ukraine et l'Occident la décrivent comme une guerre d'agression non provoquée qui a fait des milliers de morts, déplacé des millions de personnes, créé des pénuries alimentaires et fait grimper les prix de l'énergie dans un contexte de sanctions occidentales sans précédent.

(1 $ = 0,9983 euros)