L'Allemagne demande un tribunal spécial contre la Russie pour la guerre en Ukraine

Ce qu'il faut, c'est "un tribunal qui puisse enquêter sur les dirigeants russes et les juger", a déclaré Mme Baerbock dans un discours-programme prononcé à l'Académie de droit international de La Haye, où siège la Cour pénale internationale.

Le gouvernement ukrainien s'inquiète à juste titre du fait que la Russie ne puisse pas être poursuivie pour son agression devant la CPI, a-t-elle ajouté, car celle-ci ne peut traiter que les affaires dans lesquelles le demandeur et le défendeur sont membres de la cour, ou une affaire est renvoyée par le Conseil de sécurité de l'ONU.

La Russie n'est pas membre de la CPI et, en tant que l'une des cinq puissances mondiales qui exercent un droit de veto en tant que membres permanents du Conseil de sécurité, elle bloquerait probablement toute saisine de la CPI.

"Nous avons parlé de travailler avec l'Ukraine et nos partenaires sur l'idée de créer un tribunal spécial pour les crimes d'agression contre l'Ukraine", a déclaré M. Baerbock, ajoutant qu'un tel organe pourrait tirer sa compétence du droit pénal ukrainien.

Il pourrait être complété par des éléments internationaux - "dans un lieu situé en dehors de l'Ukraine, avec le soutien financier de nos partenaires et avec des procureurs et des juges internationaux, afin de garantir l'impartialité et la légitimité", a-t-elle ajouté.

L'Ukraine, l'Union européenne et les Pays-Bas ont publiquement soutenu l'idée d'un tribunal spécial. La Russie, qui qualifie ses actions en Ukraine d'"opération militaire spéciale", a nié les accusations de crimes de guerre, notamment le ciblage délibéré des civils ukrainiens, dont des milliers ont été tués.

Le procureur en chef de la CPI, Karim Khan, a toutefois mis en garde contre le potentiel de fragmentation juridique et a déclaré que sa cour était en fait la mieux placée pour les procès impliquant des crimes d'agression, car les États membres pourraient combler les "lacunes qui existeraient".

Lors d'une conférence de presse tenue plus tard dans la journée, M. Baerbock a abordé les rapports ukrainiens faisant état d'enfants déportés vers la Russie et donnés en adoption dans ce pays.

"La Russie doit rendre compte de l'endroit où se trouvent ces enfants", a déclaré la ministre, tandis que son homologue néerlandais, Wopke Hoekstra, a déclaré que les enfants devaient être ramenés chez eux et qu'il fallait mettre fin à la pratique russe consistant à les expulser.