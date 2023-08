BERLIN, 11 août (Reuters) - Le gouvernement allemand est en discussion avec le fabricant d'armes MBDA pour la livraison de missiles de croisière Taurus à l'Ukraine, a dit vendredi une source à Reuters, confirmant une information de Der Spiegel.

Kyiv fait pression sur Berlin pour qu'il lui livre des missiles Taurus qui ont une portée de plus de 500 kilomètres et sont tirés par des avions de combat comme les Tornado, les F-15 et les F-18.

Alors que la Grande-Bretagne et la France ont fourni à l'Ukraine des missiles de croisière Storm Shadow et Scalp, l'Allemagne hésite à leur emboîter le pas par crainte de leur utilisation potentielle contre des cibles en territoire russe.

Selon Der Spiegel, les discussions entre le gouvernement allemand et MBDA portent sur la possibilité de réduire la portée des missiles, ce qui est une opération assez simple d'après les experts.

L'armée allemande dispose de quelque 600 missiles Taurus, dont 150 sont prêts à être utilisés. L'Espagne et la Corée du Sud utilisent également le Taurus.

En juin, le Kremlin a averti la France et l'Allemagne que la livraison de missiles de croisière à Kyiv entraînerait une nouvelle "spirale de tension" dans le conflit ukrainien.

Les Etats-Unis se sont jusqu'à présent abstenus d'envoyer leurs ATACMS à l'Ukraine, malgré les demandes de Kyiv.

Les missiles de croisière sont difficiles à détecter par les radars de défense aérienne car ils volent à basse altitude. Ils sont principalement utilisés pour frapper des cibles derrière les lignes ennemies, comme des postes de commandement, des dépôts de munitions et de carburant, des aérodromes et des ponts.

La Russie utilise des missiles à longue portée pour détruire des cibles en Ukraine, y compris des infrastructures civiles. (Rédigé par Sabine Siebold; version française Zhifan Liu et Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse)