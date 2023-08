Le gouvernement allemand est en pourparlers avec le fabricant d'armes MBDA au sujet de la livraison de missiles de croisière Taurus à l'Ukraine, a déclaré une source de sécurité à Reuters vendredi, faisant écho à un rapport du magazine Spiegel.

Kiev fait pression sur Berlin pour qu'il lui fournisse le Taurus, un missile d'une portée de plus de 500 km qui est lancé par des avions de chasse tels que le Tornado, le F-15 ou le F-18.

Les missiles de croisière sont difficiles à détecter par les radars de défense aérienne car ils volent à basse altitude. Ils sont principalement utilisés pour frapper des cibles de grande valeur derrière les lignes ennemies, telles que les bunkers de commandement, les dépôts de munitions et de carburant, les aérodromes et les ponts.

Alors que la Grande-Bretagne et la France ont fourni à l'Ukraine des missiles de croisière Storm Shadow et Scalp, Berlin a hésité à leur emboîter le pas en raison des inquiétudes suscitées par la longue portée de ces armes et leur utilisation potentielle contre des cibles à l'intérieur de la Russie.

Les États-Unis se sont jusqu'à présent abstenus d'envoyer leurs ATACMS à l'Ukraine, malgré les demandes de Kiev.

D'un point de vue technique, il est très facile de limiter la portée d'un missile de croisière Taurus, selon les experts.

Les discussions entre le gouvernement allemand et MBDA se concentrent sur une telle modification, car le chancelier Olaf Scholz souhaite empêcher à tout prix toute attaque ukrainienne sur le territoire russe avec cette arme, a rapporté le Spiegel.

En juin, le Kremlin a averti la France et l'Allemagne que la livraison de missiles de croisière à Kiev entraînerait une nouvelle "spirale de tension" dans le conflit ukrainien.

La Russie utilise des missiles à longue portée pour détruire des cibles en Ukraine, y compris des infrastructures civiles, et l'Ukraine n'a pas de moyen facile d'y répondre.

L'armée allemande dispose de quelque 600 missiles Taurus, dont 150 sont prêts à être utilisés, selon les médias. L'Espagne et la Corée du Sud utilisent également le Taurus. (Reportage de Sabine Siebold et Tom Balmforth, édition de Friederike Heine et Mark Potter)