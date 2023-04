L'Allemagne fait pression sur l'Union européenne pour qu'elle inclue le secteur nucléaire civil dans son nouveau train de sanctions contre la Russie, a déclaré le ministère de l'économie lundi.

En février, l'Union européenne a approuvé un dixième train de sanctions contre la Russie à l'occasion de l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, mais des centaines de millions d'euros d'échanges commerciaux avec l'industrie nucléaire russe n'ont pas été directement affectés.

"Le gouvernement fédéral s'est adressé à la Commission européenne en faveur de l'inclusion du secteur nucléaire civil. Cela devrait faire partie du prochain paquet de sanctions", a déclaré le ministère dans un communiqué.

Tous les pays de l'UE doivent être d'accord pour que l'Union impose des sanctions, et la Hongrie s'est engagée à s'opposer à toute restriction de l'industrie nucléaire russe.

Le ministre de l'économie, Robert Habeck, a déclaré que le fait que le secteur nucléaire bénéficie toujours d'un traitement préférentiel dans le cadre des sanctions ne pouvait être justifié.

"La technologie nucléaire est un domaine extrêmement sensible. On ne peut plus continuer à faire comme si de rien n'était", a déclaré M. Habeck à la chaîne de télévision ntv samedi.

Le ministère a déclaré que l'inclusion du secteur nucléaire dans le prochain paquet de sanctions prendrait du temps, mais a précisé que de telles mesures devraient être mises en œuvre sur des périodes transitoires.

"Il est toutefois important que nous commencions et que nous n'hésitions pas à prendre des mesures décisives dans ce domaine également", a déclaré le ministère.