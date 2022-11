L'Allemagne sortira renforcée de la crise grâce à de nouvelles politiques commerciales et énergétiques - Scholz

"Nous nous débarrassons des échecs d'une politique énergétique et commerciale qui nous a conduits à une dépendance unilatérale vis-à-vis de la Russie et de la Chine, notamment", a déclaré M. Scholz devant la chambre basse du Bundestag, ajoutant que continuer comme avant n'était pas une option.

"L'Allemagne a la force de maîtriser la crise et d'en sortir plus forte", a déclaré le chancelier social-démocrate, ajoutant que son gouvernement ferait plus que s'en tenir au statu quo.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou, les Allemands sont confrontés à une flambée des prix de l'énergie en raison de la perturbation des approvisionnements en provenance de Russie.

Le gouvernement ne sera pas en mesure d'arrêter complètement la flambée des prix de l'énergie grâce à des subventions, mais il peut les ramener à un niveau supportable, a déclaré M. Scholz.

Les plafonds sur les prix de l'électricité et du gaz qui seront introduits par Berlin l'année prochaine ramèneront les coûts énergétiques à un niveau que les experts ne s'attendaient pas à voir avant 2024, a-t-il ajouté.

"Nous aurons alors davantage de terminaux de gaz liquéfié sur le réseau, et l'expansion accélérée des énergies renouvelables aura également un impact encore plus important", a déclaré M. Scholz.