L'Allemand Lindner : La Russie risque de nouvelles sanctions si elle ne change pas de cap.

"Nous allons intensifier la pression si les dirigeants russes ne changent pas de cap", a déclaré M. Lindner dans un communiqué, ajoutant que l'économie russe ressentait déjà l'impact des mesures prises jusqu'à présent.

"Nous devrions également prendre des mesures pour empêcher les personnes et les institutions répertoriées de se tourner vers des crypto-actifs non réglementés", a-t-il ajouté, précisant que la guerre et les sanctions affecteraient les prix de l'énergie et les chaînes d'approvisionnement en Europe, mais qu'elle était préparée.