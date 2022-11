L'Allemand Scholz : l'explosion d'un missile en Pologne doit faire l'objet d'une enquête approfondie

Dans son discours de clôture du sommet du Groupe des 20 (G20) à Bali, M. Scholz a déclaré que le fait que les États-Unis aient proposé d'aider la Pologne dans le cadre de l'enquête était un signe positif.

M. Scholz se joint aux autres partenaires de l'OTAN pour demander une enquête approfondie. L'Ukraine a imputé l'explosion à la Russie, tandis que le président américain Joe Biden a déclaré que le missile n'avait probablement pas été tiré depuis la Russie.

M. Scholz a également salué le langage clair trouvé au sommet pour condamner la guerre en Ukraine, ajoutant : "Le président russe est presque seul au monde avec sa politique".

Les querelles sur la guerre en Ukraine ont dominé la réunion de deux jours des dirigeants mondiaux sur l'île indonésienne, les pays occidentaux faisant pression pour une condamnation tandis que la Russie a décrié la "politisation" du sommet.

La déclaration finale indique que "la plupart des membres ont fermement condamné la guerre en Ukraine", tout en reconnaissant "d'autres points de vue et différentes évaluations de la situation et des sanctions".

M. Scholz a préconisé une solution diplomatique au conflit et a déclaré dans une interview accordée au radiodiffuseur ntv que la Russie ne pourrait trouver une issue à la situation qu'en prenant des mesures immédiates et décisives telles que le retrait des troupes et en étant ouverte à des pourparlers de paix qui ne mènent pas à une paix dictée.