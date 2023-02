L'Australie reconnaît la suspension de l'enquête sur la chute du MH17

Le vol MH17 a été abattu par un système de missiles russes BUK alors qu'il survolait l'est de l'Ukraine entre Amsterdam et Kuala Lumpur le 17 juillet 2014, tuant les 298 passagers et membres d'équipage, dont 196 citoyens néerlandais et 38 citoyens ou résidents australiens.

"L'invasion illégale et immorale de l'Ukraine par la Russie et son manque de coopération avec l'enquête ont rendu les efforts d'investigation en cours et la collecte de preuves impossibles pour le moment", a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, dans un communiqué.

"L'annonce d'aujourd'hui sera bouleversante pour beaucoup", a déclaré Mme Wong, ajoutant que l'Australie restait déterminée à poursuivre son affaire en cours avec les Pays-Bas au sein de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

L'Australie et les Pays-Bas ont déclaré qu'ils tenaient la Russie pour responsable de la chute du MH17.

Mercredi, les procureurs internationaux ont déclaré avoir trouvé de "fortes indications" que le président russe Vladimir Poutine a approuvé l'utilisation en Ukraine d'un système de missiles russe qui a abattu le MH17.

Cependant, les preuves de l'implication de Poutine et d'autres responsables russes n'étaient pas assez concluantes pour conduire à une condamnation pénale, ont-ils déclaré, mettant fin à leur enquête pour le moment.

En novembre, un tribunal néerlandais a reconnu par contumace deux anciens agents des services de renseignement russes et un dirigeant séparatiste ukrainien coupables de meurtre pour leur rôle dans l'abattage du MH17, et les a condamnés à la prison à vie.