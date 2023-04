L'Église accusée de liens avec Moscou est expulsée de deux paroisses dans l'ouest de l'Ukraine

Ces expulsions interviennent dans un contexte de tensions croissantes entre l'Église orthodoxe ukrainienne (UOC), d'une part, et le gouvernement ukrainien et de larges pans de la société, d'autre part.

Kiev accuse l'Église orthodoxe ukrainienne de préserver ses liens avec l'Église orthodoxe russe, qui a soutenu l'invasion de Moscou. L'UOC affirme avoir rompu toute association avec l'Église russe en mai 2022.

Dans le village de Zadubrivka, dans la région occidentale de Chernivtsi, des habitants furieux ont forcé l'entrée et expulsé l'UOC de l'église locale après que les prêtres aient refusé d'admettre dans l'église un cortège funèbre pour un soldat tombé au combat, a rapporté la chaîne publique Suspilne.

La branche locale de l'UOC a déclaré que l'église avait été prise d'assaut par des "bandits".

À Lviv, les fidèles se sont rassemblés dans la principale église UOC de la ville pour voter en faveur du transfert de l'église à l'Église orthodoxe d'Ukraine (OCU), qui a les faveurs de Kiev et compte parmi ses membres la majorité des chrétiens orthodoxes d'Ukraine.

La police a dû séparer les partisans de l'UOC et de l'OCU qui se querellaient à l'intérieur de l'église.

La branche locale de l'UOC a déclaré sur son site Internet que le vote dans l'église de Lviv avait été organisé par des "inconnus" qui étaient venus sous la direction d'un haut fonctionnaire régional. Elle a nié que la paroisse ait décidé de changer d'église.

Une loi ukrainienne de 2019 autorise les églises à changer de confession si les deux tiers des paroissiens votent en faveur de ce changement.

Le gouverneur local, Maksym Kozytskyi, a déclaré que la procédure légale pour le passage de l'église de Lviv à l'OCU était en cours et qu'il soutenait ce changement.

Les événements de mercredi font suite aux démarches entreprises par les habitants et les autorités locales pour changer la dénomination des églises dans deux autres régions de l'ouest de l'Ukraine au cours de la semaine écoulée.

Selon un institut de sondage ukrainien, l'UOC, qui a reconnu l'Église orthodoxe russe comme son organisation mère jusqu'en mai dernier, trois mois après l'invasion russe, a perdu plus des trois quarts des fidèles qu'elle comptait avant l'invasion.

Le gouvernement ukrainien a accusé l'Église orthodoxe d'avoir conservé des liens avec Moscou malgré la guerre et a ouvert des procédures pénales à l'encontre de plus de 60 membres de son clergé, soupçonnés notamment de trahison et de collaboration avec la Russie.

L'UOC affirme qu'elle a rompu tous ses liens avec Moscou et qu'elle n'a pas reçu de preuves pour les procès intentés contre son clergé.

Des images de Zadubrivka diffusées par la télévision publique montrent un prêtre de l'UOC et plusieurs autres hommes quittant l'église aux cris de "honte" et de "prêtres moscovites, sortez" de la foule rassemblée.

"Pourquoi n'avez-vous pas laissé un héros tombé au combat, le troisième de ce village, entrer dans la maison de Dieu ?", a hurlé un homme barbu à l'adresse d'un prêtre au visage cendré qui tenait une croix de bois.

Les images montrent que le cortège funèbre du soldat, conduit par des membres du clergé de l'OCU rivale, a ensuite pu entrer dans l'église.

Les tensions autour de l'UOC se sont intensifiées au cours des deux dernières semaines, les autorités cherchant à expulser l'église d'un monastère historique de Kiev. Kiev a également traduit en justice l'une des plus hautes personnalités de l'UOC, accusée d'avoir justifié l'invasion russe et d'avoir attisé les tensions religieuses.