L'Égypte espère que son intégration imminente dans le bloc des nations en développement des BRICS contribuera à atténuer sa pénurie de devises étrangères et à attirer de nouveaux investissements, mais les analystes estiment qu'il faudra du temps avant que les avantages ne se manifestent.

Le bloc, qui comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, a invité jeudi l'Égypte et cinq autres pays à le rejoindre, et l'Égypte a immédiatement salué l'offre.

"J'apprécie que l'Égypte soit invitée à rejoindre les BRICS et je me réjouis de coordonner avec le groupe pour atteindre ses objectifs en matière de soutien à la coopération économique", a déclaré le président Abdel-Fattah al-Sisi peu de temps après avoir été invité.

Ces dernières années, l'Égypte s'est enlisée dans une crise économique aggravée par la pandémie de coronavirus et l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Sa monnaie a perdu la moitié de sa valeur en 18 mois, l'inflation annuelle a atteint le taux record de 36,5 % en juillet, et la frénésie d'emprunts des huit dernières années a rendu le remboursement de la dette extérieure de plus en plus onéreux. La pénurie de dollars a contraint le pays à différer le paiement des importations de blé.

"L'objectif du groupe de réduire les transactions en dollars diminuera la pression sur les devises étrangères en Égypte", a déclaré le cabinet dans un communiqué jeudi. L'adhésion à la Nouvelle banque de développement (NDB), créée par les membres du groupe en 2015, fournira des financements concessionnels pour le développement, a-t-il ajouté.

Le ministre égyptien de l'approvisionnement a déclaré en avril qu'il discutait avec la Chine, l'Inde et la Russie de l'utilisation de leurs devises pour acheter des produits de base, mais qu'aucun accord n'avait été conclu.

Monica Malik, de l'ADCB, a déclaré que l'adhésion aux BRICS pourrait éventuellement aider l'Égypte à attirer davantage d'investissements.

"Il est positif pour l'Égypte d'être incluse. Même si, à court terme, l'impact devrait être limité, cela pourrait l'aider à renforcer ses relations avec les principales économies des marchés émergents.

Charles Robertson, responsable de la stratégie macroéconomique chez FIM Partners, a déclaré que l'accès au financement bon marché de la NDB aiderait l'Égypte et qu'il était logique de rester proche de la Chine, source potentielle d'investissements directs étrangers (IDE) considérables dans l'industrie manufacturière égyptienne.

"L'Égypte a deux besoins profonds - les IDE et une dette moins lourde - et l'adhésion aux BRICS peut contribuer à ces deux besoins", a déclaré M. Robertson.

Jeudi, le groupe des BRICS a également invité l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Éthiopie, l'Argentine et les Émirats arabes unis à devenir membres.

"Qu'il s'agisse de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis qui injectent des capitaux ou de l'Égypte qui fait appel à ces capitaux, cette banque est un ajout bienvenu à l'architecture financière mondiale", a ajouté M. Robertson.

James Swanston, de Capital Economics, a déclaré qu'il était peu probable que l'expansion des BRICS ait des effets économiques majeurs à court terme, mais que "le changement possible de l'alignement géopolitique pourrait avoir des implications à plus long terme pour le commerce et la croissance économique". (Reportage de Patrick Werr ; reportages complémentaires de Nafisa Eltaher et Sarah El Safty ; rédaction de Giles Elgood)