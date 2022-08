L'Estonie veut empêcher la plupart des Russes d'entrer dans le pays d'ici quelques semaines - ministre

"Cela prend un certain temps, mais je pense que le timing est également crucial, compte tenu du grand nombre de citoyens russes qui entrent", a déclaré M. Reinsalu à Reuters à Prague après une réunion de deux jours avec ses homologues de l'UE.

La réunion des ministres a décidé de rendre plus coûteux et plus compliqué pour les Russes l'obtention de visas pour se rendre dans l'Union européenne, mais n'a pas réussi à se mettre d'accord sur l'interdiction de visa à l'échelle européenne que l'Ukraine et plusieurs États membres avaient demandée.

Selon les agences de presse RIA, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexander Grushko, a déclaré que Moscou ne laisserait pas cette décision sans conséquences.

L'UE était trop divisée pour se mettre d'accord sur une interdiction générale, et a également laissé dans le flou les mesures unilatérales que l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Finlande, qui ont des frontières terrestres avec la Russie, pourraient prendre pour restreindre l'accès aux visiteurs russes.

Toutefois, M. Reinsalu a déclaré que l'Estonie allait trouver une solution dans sa région par le biais de la coopération et sur la base "de notre compétence nationale pour des raisons de sécurité nationale."

Son pays a l'intention de refouler les Russes pour des raisons de sécurité, que leur visa Schengen soit délivré par l'Estonie ou par un autre pays, a-t-il déclaré, faisant référence à la zone Schengen sans contrôle aux frontières au sein de l'UE.

"J'accueillerais très favorablement [...] des décisions dans les prochains jours, les prochaines semaines, où nous interdirons, en pleine conformité avec le code des visas Schengen, l'entrée sur nos territoires nationaux de ces personnes en provenance de la Fédération de Russie, sans faire de différence si elles ont un visa Schengen délivré par l'Estonie ou par un autre pays Schengen", a déclaré le ministre.

M. Reinsalu a déclaré qu'au cours des six derniers mois, 300 000 Russes étaient entrés dans son pays, qui compte 1,3 million d'habitants, et qu'il visait à réduire ce nombre "de manière très significative".

Il y aurait toutefois des exemptions, a déclaré le ministre.

Si l'opposant russe emprisonné Alexei Navalny était libéré, alors lui, sa famille et "tous les courageux membres de la résistance civique" seraient les bienvenus en Estonie, a-t-il déclaré. Les Russes seraient également autorisés à entrer dans le pays pour des raisons humanitaires, familiales ou médicales, ou s'ils viennent en tant que diplomates, a-t-il ajouté.