L'Europe a reçu des assurances US sur les discussions avec Moscou, dit Borrell

BREST , 13 janvier (Reuters) - L'Europe a reçu des assurances de la part des Etats-Unis qu'aucun accord ne serait passé directement avec la Russie sans qu'elle ne soit impliquée, a déclaré jeudi le haut représentant de l'Union européenne (UE) pour les affaires étrangères, Josep Borrell.

"Nous avons des assurances que rien ne sera décidé ou négocié sans une étroite coopération avec l'Europe et sans la participation des Européens", a déclaré Josep Borrell à la presse, avant une réunion informelle des ministres de la Défense des Vingt-Sept organisée à Brest (Finistère) par la présidence française du Conseil de l'UE.

La Russie et les Etats-Unis ont tenu une série de discussions ces derniers jours, autour de la crise ukrainienne et des demandes de Moscou sur des garanties sécuritaires.

Les discussions, entamées en début de semaine à Genève, se sont poursuivies mercredi à Bruxelles, via une réunion Otan-Russie et doivent continuer ce jeudi à Vienne, dans le cadre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

