L'Europe doit éviter une dépendance excessive à l'égard de la Chine, déclare un dirigeant européen

Michel a déclaré que la rencontre de lundi entre le président américain Joe Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping était importante et positive dans le sens où "il y a un choix pour la concurrence mais pas un conflit systématique."

L'Europe s'engagera également avec la Chine malgré les différences entre les deux parties, car il est "important de s'écouter mutuellement, de développer une meilleure compréhension", a déclaré M. Michel lors d'une conférence de presse avant de participer au sommet des dirigeants du G20.

Mais l'Europe doit éviter de commettre "les mêmes erreurs" qu'elle a commises en s'appuyant trop fortement sur les combustibles fossiles de la Russie, a-t-il déclaré.

"Avec la Chine, nous ne voulons pas être trop dépendants pour les technologies innovantes dont nous avons besoin aujourd'hui, et dont nous aurons encore plus besoin à l'avenir", a-t-il déclaré. "C'est pourquoi il est important de rééquilibrer les relations et pour cela, il est également important de s'engager avec les autorités chinoises."

Les dirigeants des principales économies du Groupe des 20 (G20) ouvrent les négociations mardi sur l'île de Bali, après que l'Indonésie, pays hôte, ait demandé au bloc de se concentrer sur les mesures à prendre pour favoriser la reprise économique mondiale, malgré les profondes divergences dues à la guerre en Ukraine.

Signe des difficultés à trouver un accord entre les dirigeants, M. Michel a déclaré que l'Europe devait essayer d'utiliser la réunion du G20 pour convaincre les membres de mettre davantage de pression sur la Russie pour avoir déclenché une crise énergétique et alimentaire mondiale avec la guerre.

Il a déclaré qu'il y avait un accord entre les responsables sur un texte de communiqué pour lundi soir, qu'il a qualifié de "positif". Toutefois, un tel communiqué devra être confirmé par les dirigeants.

Les réunions des ministres du G20 n'ont pas réussi à produire des communiqués communs en raison d'un désaccord entre la Russie et les autres membres sur le langage, notamment sur la manière de décrire la guerre en Ukraine.