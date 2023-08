Intesa Sanpaolo a décidé de fermer son bureau de représentation à Moscou, a déclaré un porte-parole mercredi, bien que la plus grande banque italienne n'ait pas été en mesure d'obtenir l'approbation d'une sortie complète en raison des restrictions russes sur les cessions d'actifs.

Les lois introduites par Moscou après l'invasion de l'Ukraine en février de l'année dernière ont rendu nécessaire un feu vert présidentiel pour que les banques telles qu'Intesa puissent céder leurs activités locales.

Avec un effectif de quelque 900 personnes, Intesa Russia ne servait, au début de la guerre, que les entreprises clientes par l'intermédiaire de 27 succursales.

Confirmant un rapport du quotidien italien Il Messaggero, le porte-parole d'Intesa a déclaré que la fermeture du bureau de représentation n'affectait pas les activités locales de la banque, qu'Intesa s'efforce de réduire.

Au 30 juin, Intesa avait 0,1 milliard d'euros, nets de provisions, de prêts à des clients russes accordés par sa branche locale, soit une baisse de 66 % par rapport à l'année précédente. Les prêts transfrontaliers totalisaient 0,7 milliard d'euros, déduction faite des dépréciations et des garanties de crédit à l'exportation, soit une baisse de 77 % en glissement annuel.

Même si les prêts transfrontaliers russes d'Intesa sont pour la plupart encore performants, la banque les a classés dans la catégorie "Stage 2", ce qui indique un risque élevé de dépréciation.

Les banques de la zone euro subissent des pressions de la part des autorités de surveillance du secteur pour se retirer de la Russie et Intesa a exploré différentes options, les médias locaux russes évoquant, par exemple, une vente aux propres dirigeants de la banque.

Il Messaggero a déclaré que la fermeture du bureau de représentation deviendrait effective d'ici quelques mois et que cette décision était "hautement symbolique et historique", car le président d'Intesa Russie, Antonio Fallico, était le banquier italien le plus influent en Russie, où il était arrivé dans les années 1970. (Reportage de Giselda Vagnoni et Valentina Za ; rédaction d'Alvise Armellini, édition de Jane Merriman)