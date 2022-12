L'Italien Meloni réaffirme son soutien à l'Ukraine lors d'un appel avec Zelenskiy

Meloni, qui a pris ses fonctions en octobre, a été un ferme partisan de Kiev, malgré les frictions sur la question au sein de sa coalition gouvernementale de droite et une opinion publique divisée.

"Meloni a renouvelé le soutien total du gouvernement italien à Kiev dans les domaines politique, militaire, économique et humanitaire, pour réparer les infrastructures énergétiques et (travailler) à la future reconstruction de l'Ukraine", a déclaré son bureau.

Dans un tweet publié plus tôt dans la journée de mardi, M. Zelenskiy a remercié Mme Meloni pour sa "solidarité et son soutien total", et a déclaré que l'Italie envisageait de fournir à Kiev des systèmes de défense aérienne.

La semaine dernière, dans son discours devant un groupe de dirigeants occidentaux, le dirigeant ukrainien a demandé un large éventail d'armes et de systèmes de défense aérienne pour soutenir les efforts visant à contrer l'invasion russe.

Dans une interview accordée à Reuters ce mois-ci, le ministre italien de la défense, Guido Crosetto, a confirmé que Kiev avait demandé des systèmes de défense aérienne à Rome, notamment le système franco-italien SAMP/T.

Sous l'administration précédente du Premier ministre Mario Draghi, l'Italie a envoyé cinq paquets d'aide à Kiev, y compris des fournitures militaires, et le gouvernement de Meloni travaille sur une éventuelle sixième livraison.

Le bureau de Mme Meloni a déclaré mardi qu'elle avait "confirmé son intention" de se rendre à Kiev et a invité M. Zelenskiy - qui s'est rendu la semaine dernière aux États-Unis pour son premier voyage à l'étranger depuis l'invasion de la Russie le 24 février - à venir à Rome.