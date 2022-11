L'ONU met en garde contre une équipe chargée d'inspecter les dégâts causés par la centrale nucléaire ukrainienne : "On joue avec le feu".

Les attaques contre la plus grande centrale nucléaire d'Europe dans le sud de l'Ukraine ont eu lieu alors que les combats faisaient rage dans l'est, où les forces russes ont pilonné les positions ukrainiennes le long de la ligne de front, a déclaré le président Volodymyr Zelenskiy.

Le bombardement de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia fait suite à des revers pour les forces russes dans la région de Kherson, dans le sud, et à une réponse russe qui a inclus un barrage de frappes de missiles à travers le pays, dont beaucoup sur des installations électriques.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a déclaré que plus d'une douzaine de détonations ont secoué la centrale nucléaire tard samedi et dimanche. Le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, a déclaré que ces attaques étaient extrêmement inquiétantes et totalement inacceptables.

"Qui que ce soit qui est derrière cela, cela doit cesser immédiatement. Comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, vous jouez avec le feu !" a déclaré Grossi dans une déclaration.

La Russie et l'Ukraine se sont mutuellement blâmées pour le bombardement de l'installation, comme elles l'ont fait à plusieurs reprises ces derniers mois après des attaques sur celle-ci ou à proximité.

Citant des informations fournies par la direction de la centrale, une équipe de l'AIEA sur le terrain a déclaré que certains bâtiments, systèmes et équipements avaient été endommagés, mais aucun d'entre eux n'était critique pour la sûreté et la sécurité nucléaires.

L'équipe prévoit de procéder à une évaluation lundi, a déclaré M. Grossi, mais l'opérateur nucléaire russe Rosenergoatom a déclaré qu'il y aurait des limites à ce que l'équipe pourrait inspecter.

"S'ils veulent inspecter une installation qui n'a rien à voir avec la sécurité nucléaire, l'accès leur sera refusé", a déclaré Renat Karchaa, un conseiller du PDG de Rosenergoatom, à l'agence de presse Tass.

Les bombardements répétés de la centrale ont suscité des inquiétudes quant à la possibilité d'un accident grave à seulement 500 km (300 miles) du site du pire accident nucléaire du monde, la catastrophe de Chornobyl en 1986.

La centrale de Zaporizhzhia fournissait environ un cinquième de l'électricité ukrainienne avant l'invasion de la Russie, et a été obligée de fonctionner avec des générateurs de secours à plusieurs reprises. Elle possède six réacteurs VVER-1000 V-320 de conception soviétique, refroidis à l'eau et modérés par l'eau, contenant de l'uranium 235.

Les réacteurs sont arrêtés mais il existe un risque de surchauffe du combustible nucléaire si l'alimentation des systèmes de refroidissement est coupée. Les bombardements ont à plusieurs reprises coupé les lignes électriques.

Le ministère russe de la défense a déclaré que l'Ukraine avait tiré des obus sur les lignes électriques alimentant la centrale, mais la société ukrainienne d'énergie nucléaire Energoatom a accusé l'armée russe d'avoir bombardé le site, affirmant que les Russes avaient visé les infrastructures nécessaires au redémarrage de certaines parties de la centrale dans le but de limiter davantage l'approvisionnement en électricité de l'Ukraine.

L'EST SOUS LE FEU DES RUSSES

Dans l'est de l'Ukraine, les forces russes ont pilonné les positions ukrainiennes de première ligne avec des tirs d'artillerie, les attaques les plus lourdes ayant eu lieu dans la région de Donetsk, a déclaré M. Zelenskiy dans une allocution vidéo.

La Russie a retiré ses forces de la ville méridionale de Kherson ce mois-ci et en a déplacé une partie pour renforcer les positions dans les régions orientales de Donetsk et de Louhansk, une zone industrielle connue sous le nom de Donbas.

"Les batailles les plus féroces, comme auparavant, se déroulent dans la région de Donetsk. Bien qu'il y ait eu moins d'attaques aujourd'hui en raison de la dégradation du temps, la quantité de bombardements russes reste malheureusement extrêmement élevée", a déclaré Zelenskiy.

"Dans la région de Louhansk, nous avançons lentement tout en combattant. À l'heure actuelle, il y a eu près de 400 attaques d'artillerie dans l'est depuis le début de la journée", a-t-il déclaré.

M. Zelenskiy a également déclaré que les troupes dans le sud étaient "en train de détruire de manière constante et très calculée le potentiel des occupants", mais n'a donné aucun détail.

La ville de Kherson reste sans électricité, eau courante ou chauffage.

L'Ukraine a déclaré samedi qu'une soixantaine de soldats russes avaient été tués lors d'une attaque d'artillerie à longue portée dans le sud, la deuxième fois en quatre jours que l'Ukraine affirme avoir infligé des pertes importantes en un seul incident.

Le ministère russe de la défense a déclaré dimanche que jusqu'à 50 militaires ukrainiens avaient été tués la veille le long de la ligne de front sud de Donetsk et 50 ailleurs.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement les rapports sur les champs de bataille.

La Russie qualifie son invasion de l'Ukraine d'"opération spéciale" visant à démilitariser et "dénazifier" son voisin, bien que Kiev et ses alliés affirment que l'invasion est une guerre d'agression non provoquée.

Oleh Zhdanov, analyste militaire à Kiev, a déclaré que, selon ses informations, des offensives russes avaient lieu, entre autres, sur la ligne de front de Bakhmut et d'Avdiivka dans la région de Donetsk.

"L'ennemi tente de percer nos défenses, en vain", a déclaré Zhdanov dans une vidéo diffusée sur les médias sociaux. "Nous ripostons - ils subissent d'énormes pertes".