L'OTAN condamne la rhétorique de Poutine sur les armes nucléaires au Belarus

Ce plan est l'un des signaux nucléaires les plus clairs de la Russie depuis le début de son invasion de l'Ukraine il y a 13 mois, et l'Ukraine a appelé à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU en réponse.

"La rhétorique nucléaire de la Russie est dangereuse et irresponsable", a déclaré dimanche la porte-parole de l'OTAN, Oana Lungescu.

"L'OTAN est vigilante et suit de près la situation. Nous n'avons constaté aucun changement dans le dispositif nucléaire de la Russie qui nous amènerait à ajuster le nôtre".

Samedi, M. Poutine a comparé cette initiative au stationnement d'armes américaines en Europe, tout en insistant sur le fait que la Russie ne violerait pas ses engagements en matière de non-prolifération nucléaire.

Alors que Washington, l'autre superpuissance nucléaire mondiale, a minimisé les inquiétudes suscitées par l'annonce de M. Poutine, l'OTAN a déclaré que la promesse de non-prolifération du président russe et sa description du déploiement d'armes américaines à l'étranger étaient complètement à côté de la plaque.

"La référence de la Russie au partage nucléaire de l'OTAN est totalement trompeuse. Les alliés de l'OTAN agissent dans le plein respect de leurs engagements internationaux", a déclaré M. Lungescu. "La Russie n'a cessé de violer ses engagements en matière de maîtrise des armements.

Un haut conseiller en matière de sécurité du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, Oleksiy Danilov, a déclaré que le plan de la Russie déstabiliserait la Biélorussie, qui, selon lui, a été prise en otage par Moscou.

La Lituanie a déclaré dimanche qu'elle demanderait de nouvelles sanctions contre Moscou et Minsk en réponse au plan de la Russie.

La Lituanie demandera que les sanctions supplémentaires soient incluses dans un paquet de sanctions discuté à Bruxelles, a déclaré le porte-parole du ministère des affaires étrangères.

Selon les experts, la décision de la Russie est importante, car elle était jusqu'à présent fière de ne pas déployer d'armes nucléaires en dehors de ses frontières, contrairement aux États-Unis. C'est peut-être la première fois depuis le milieu des années 1990 qu'elle le fait.

Mykhailo Podolyak, un autre conseiller de haut rang de M. Zelenskiy, s'est moqué dimanche du plan de M. Poutine sur Twitter.

"Il admet qu'il a peur de perdre et tout ce qu'il peut faire, c'est effrayer avec des tactiques", a tweeté M. Podolyak.

Les armes nucléaires tactiques sont celles qui sont utilisées pour obtenir des gains spécifiques sur un champ de bataille et non celles qui ont la capacité d'anéantir des villes. On ne sait pas exactement combien d'armes de ce type la Russie possède, étant donné qu'il s'agit d'un domaine encore entouré du secret de la guerre froide.

L'UKRAINE DEMANDE UNE RÉUNION DE L'ONU

L'Ukraine a demandé une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies et a invité la communauté internationale à "prendre des mesures décisives" pour empêcher la Russie d'utiliser des armes nucléaires.

L'Union européenne a également condamné l'action de la Russie. Son responsable de la politique étrangère, Josep Borrell, a exhorté le Belarus à ne pas accueillir les armes et l'a menacé de nouvelles sanctions.

Les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre, basé à Washington, ont déclaré que le risque d'escalade vers une guerre nucléaire "reste extrêmement faible".

M. Poutine a déclaré que le président biélorusse Alexandre Loukachenko demandait depuis longtemps le déploiement de ces armes. M. Loukachenko n'a pas réagi publiquement à ces commentaires.

Bien que l'armée biélorusse n'ait pas officiellement combattu en Ukraine, Minsk et Moscou entretiennent des liens militaires étroits. L'année dernière, Minsk a permis à Moscou d'utiliser le territoire biélorusse pour envoyer des troupes en Ukraine.

Dimanche, M. Poutine a également affirmé que les puissances occidentales étaient en train de construire un nouvel "axe" similaire au partenariat entre l'Allemagne et le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il a souvent dépeint la guerre comme une lutte de Moscou contre une Ukraine sous l'emprise de supposés nazis, avec l'aide des puissances occidentales qui menaçaient la Russie.

L'Ukraine, qui faisait partie de l'Union soviétique et qui a elle-même été dévastée par les forces hitlériennes, rejette ces parallèles, qu'elle considère comme des prétextes fallacieux pour une guerre de conquête.

Sur le champ de bataille, les forces russes ont frappé des cibles militaires dans les régions de Kharkiv, Donetsk, Zaporizhzhia et Kherson, causant d'importantes pertes ukrainiennes, a déclaré dimanche le ministère russe de la défense.

Selon l'analyste militaire ukrainien Oleh Zhdanov, les lignes de front restent inchangées et Bakhmut reste la zone la plus chaude du front, les combats les plus violents se déroulant au nord de la ville et dans le centre-ville lui-même.

Le chef d'état-major de la présidence ukrainienne, Andriy Yermak, a déclaré que les forces russes avaient détruit deux immeubles d'habitation lors d'une frappe de missile sur la ville orientale d'Avdiivka, dans la région de Donetsk. Il n'y a pas eu de victimes.

Reuters n'a pas pu vérifier les informations relatives au champ de bataille.