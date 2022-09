L'OTAN demande aux alliés de fournir des uniformes d'hiver à l'armée ukrainienne

Les températures hivernales moyennes sont inférieures à zéro pour une grande partie du pays et il n'est pas rare que les températures descendent à moins 15 degrés Celsius.

"L'hiver arrive, il va être dur, et nous devons donc à la fois continuer à fournir des armes et des munitions mais aussi des vêtements d'hiver, des tentes, des générateurs et tout l'équipement spécifique qui est nécessaire pour l'hiver", a déclaré Stoltenberg aux journalistes après avoir rencontré le secrétaire d'État américain Antony Blinken à Bruxelles.

"En partie parce que la taille de l'armée ukrainienne a tellement augmenté, ils ont besoin de plus de ce type d'équipement d'hiver, et l'OTAN se concentre particulièrement sur la façon dont nous pouvons fournir des dizaines de milliers, par exemple, d'uniformes d'hiver", a ajouté Stoltenberg.

Vendredi, les troupes ukrainiennes, qui progressaient rapidement, s'approchaient de la principale voie ferrée approvisionnant les forces russes dans l'est du pays, après que l'effondrement d'une section de la ligne de front russe ait provoqué le changement le plus spectaculaire dans la dynamique de la guerre depuis les premières semaines.

Il s'agit de la première avancée fulgurante de ce type signalée par l'une ou l'autre des parties depuis des mois, dans une guerre principalement caractérisée par des batailles de front acharnées depuis que la Russie a abandonné son assaut malheureux sur la capitale Kiev en mars.

M. Stoltenberg a appelé les alliés de l'OTAN à accélérer la production de matériel de défense, ainsi qu'à constituer leurs propres stocks afin de pouvoir livrer davantage d'armes à Kiev.

"Nous sommes maintenant en contact étroit avec l'industrie de la défense, avec les capitales ... pour nous assurer que nous accélérons maintenant la production, que nous reconstituons les stocks", a-t-il déclaré.

"Il s'agit également de s'assurer que nous disposons des armes, des munitions, des capacités en place pour notre propre dissuasion et notre défense", a-t-il souligné.