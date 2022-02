L'Occident se rapproche d'un accord pour exclure la Russie du système SWIFT, dit la Lituanie

VILNIUS, 26 février (Reuters) - Les discussions entre les pays occidentaux progressent sur l'exclusion de la Russie du réseau interbancaire SWIFT, a annoncé samedi la Première ministre lituanienne, Ingrida Simonyte.

"Notre objectif est que la décision soit prise le plus tôt possible. Je ne peux pas donner de date précise. D'après ce que j'entends, il semble qu'il n'y ait plus d'opposition forte", a déclaré Ingrida Simonyte lors d'une conférence de presse à Vilnius.

Le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union européenne ont déclaré vendredi qu'ils pourraient prendre des mesures pour exclure la Russie du système international SWIFT de paiements interbancaires dans le cadre d'une nouvelle série de sanctions pour punir Moscou de l'invasion lancée en Ukraine. (Reportage Andrius Sytas, version française Laetitia Volga)