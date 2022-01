L'Otan affiche son unité avant les pourparlers américano-russes

BRUXELLES, 7 janvier (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères de l'Otan ont "réaffirmé leur unité face à l'agression russe en Ukraine" vendredi lors d'une réunion extraordinaire organisée avant les pourparlers de la semaine prochaine sur la sécurité en Europe.

Les chefs de la diplomatie des 30 pays membres de l'Alliance, pas toujours unanimes quant à leur position vis-à-vis de Moscou, se sont entretenus par visioconférence pour afficher une position commune avant les pourparlers américano-russes qui débuteront lundi à Genève et seront suivis d'un Conseil Otan-Russie mercredi à Bruxelles, puis d'une réunion de l'OSCE à Vienne le lendemain.

La Russie, qui a massé ces derniers mois des dizaines de milliers de soldats près des frontières de l'Ukraine, réclame des garanties de sécurité de la part des Occidentaux, notamment l'arrêt de toute collaboration militaire entre l'Otan et l'Ukraine et la Géorgie et de tout élargissement de l'Alliance vers l'Europe orientale.

Présidant les discussions de vendredi, le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a salué la perspective de pourparlers avec Moscou tout en estimant que "l'idée selon laquelle l'Ukraine est une menace pour la Russie, c'est prendre le problème à l'envers".

"C'est l'idée d'une démocratie stable en Ukraine qui est un défi pour la Russie", a-t-il dit.

Jens Stoltenberg a répété qu'il serait inacceptable d'octroyer à la Russie une sorte de droit de veto sur les projets d'expansion de l'alliance occidentale.

"Nous ne pouvons pas nous retrouver dans une situation où nous aurions des membres de l'Otan de deuxième classe, que l'Alliance ne serait pas autorisée à protéger", a-t-il souligné.

Les chefs de la diplomatie belge, estonien, letton et slovaque ont quant à eux estimé sur Twitter que l'Otan ne pouvait pas renoncer à ses valeurs et principes fondamentaux. (Reportage Robin Emmott; version française Jean-Stéphane Brosse)