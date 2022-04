L'U.S. EXIM Bank officialise le retrait de la Russie ; approuve des accords avec le Sri Lanka, l'Albanie et l'Irak.

L'agence de crédit à l'exportation du gouvernement américain a déclaré que son conseil d'administration a également voté en faveur de la notification au Congrès d'une proposition de renouvellement d'une garantie de crédit de 450 millions de dollars à la Citibank qui soutient une facilité de 500 millions de dollars pour permettre à 365 fournisseurs du constructeur d'avions Boeing de recevoir des paiements de créances accélérés liés aux ventes à l'exportation d'avions Boeing.

La notification est requise pour toute transaction supérieure à 100 millions de dollars. Après 35 jours, le conseil peut tenir un vote d'approbation final.

EXIM a déclaré que le conseil, qui se réunissait pour la première fois sous la direction de la nouvelle présidente Reta Jo Lewis, a approuvé une garantie de prêt de 48 millions de dollars pour soutenir la vente de 12 locomotives Wabtec Corp fabriquées aux États-Unis à Sri Lanka Railways. Wabtec, qui a acquis l'activité locomotives de General Electric en 2019, a remporté le contrat de 56 millions de dollars face à des concurrents chinois, a indiqué EXIM.

Le créancier a également approuvé un engagement préliminaire pour une autorisation d'efficacité énergétique de près de 33 millions de dollars pour la compagnie nationale d'électricité d'Albanie afin de réhabiliter ses capacités de comptage.

Pour l'Irak, le conseil d'administration a approuvé une résolution qui autorise les responsables de la banque EXIM à approuver, refuser et modifier les demandes de couverture d'assurance sur les lettres de crédit utilisées par la Trade Bank of Iraq pour un montant maximal de 300 millions de dollars pour des achats de biens et services américains.

La fermeture officielle des activités russes fait suite à l'annonce faite la semaine dernière par EXIM et les agences de crédit à l'exportation de Grande-Bretagne et du Canada de retirer tout soutien à la Russie et au Belarus en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. EXIM avait auparavant une retenue administrative interdisant les affaires russes depuis l'annexion de la Crimée par Moscou en 2014.

EXIM a encore 410 millions de dollars d'exposition de crédit antérieure à la Russie, principalement pour des garanties de prêt dans le secteur de l'aviation qui ont été accordées avant l'annexion de la Crimée.

"EXIM travaille rapidement pour résoudre les remboursements de ces transactions", a déclaré la banque.