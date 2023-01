L'UE approuve 500 mlns d'aide militaire pour l'Ukraine - sources

BRUXELLES, 23 janvier (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne réunis à Bruxelles ont approuvé lundi une nouvelle aide militaire à l'Ukraine d'un montant de 500 millions d'euros, ont déclaré à Reuters trois sources diplomatiques.

À cette septième enveloppe d'aide européenne, s'ajoute 45 millions supplémentaires destinés à des "équipements non létaux" pour la mission de formation militaire de l'UE en Ukraine, a déclaré un diplomate européen. Deux autres sources ayant suivi les discussions à huis clos des ministres ont confirmé l'approbation.

Les ministres devaient également discuter de l'utilisation des avoirs russes gelés en Europe pour aider à la reconstruction de l'Ukraine, ainsi que d'un dixième train de sanctions contre la Russie qui doit entrer en vigueur le mois prochain.

La Hongrie, farouche critique des trains de sanctions imposées à Moscou, a approuvé l'aide militaire mais a signalé son opposition à de nouvelles sanctions, en particulier si celles-ci devaient restreindre la coopération de Budapest avec Moscou dans le domaine de l'énergie nucléaire

"Toutes les décisions qui pourraient prolonger la guerre ou conduire à une escalade potentielle sont contraires à nos intérêts", a déclaré le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjártó. "Il a été prouvé que les sanctions conduisent l'Europe dans une voie sans issue". (Reportage Tassilo Hummel, Bart Meijer, Philip Blenkinsop, Andrew Gray et Krisztina Than, rédigé par Ingrid Melander and Gabriela Baczynska ; Version française Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)