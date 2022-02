L'UE approuve l'instauration de nouvelles mesures contre Moscou d'ici lundi-Borrell

BRUXELLES, 27 février (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont apporté leur soutien dimanche à l'entrée en vigueur d'ici lundi de nouvelles sanctions contre la Russie après l'attaque contre l'Ukraine, a annoncé Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne.

Les ministres sont parvenus à un accord politique sur un ensemble de mesures de soutien aux forces armées ukrainiennes, de nouvelles sanctions et d'initiatives destinées à isoler la Russie et à contrer la désinformation, a déclaré Josep Borrell.

"Pendant le week-end, nous avons durement travaillé et nous voulons prendre des décisions qui doivent être mises en place, faire l'objet d'un accord et d'un acte juridique les rendant applicables avant, lorsque les banques centrales rouvriront", a-t-il dit lors d'une conférence de presse.

La présidente de la Commission européenne a annoncé plus tôt une série de nouvelles mesures contre la Russie et la Biélorussie, accusée de complicité dans l'attaque du Kremlin contre l'Ukraine. (Reportage Sabine Siebold et Philip Blenkinsop, version française Laetitia Volga)