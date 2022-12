L'UE cherche à rassurer les dirigeants frustrés des Balkans occidentaux, qui craignent l'influence russe.

Les dirigeants des six pays des Balkans, à savoir l'Albanie, la Bosnie, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie, se disent depuis longtemps désillusionnés par le fait que les négociations n'ont pas commencé ou sont au point mort, des années après s'être vu promettre une éventuelle adhésion à l'UE.

Si les réticences à l'égard d'un nouvel élargissement de l'UE sont légion parmi les États membres, l'invasion de l'Ukraine par la Russie les a poussés à consacrer davantage d'énergie à rapprocher la région du bloc.

"Je suis absolument convaincu que l'avenir de nos enfants sera plus sûr et plus prospère avec les Balkans occidentaux au sein de l'UE et nous travaillons très dur pour progresser", a déclaré le chef du Conseil de l'UE, Charles Michel, au début de la réunion.

Dans un pas concret vers l'intégration, les opérateurs de télécommunications de l'UE et des six dirigeants des Balkans occidentaux ont signé un accord mardi matin, au début du sommet, sur une réduction des frais d'itinérance des données à partir d'octobre 2023.

Si certains des dirigeants des Balkans ont salué cette avancée, ils ont également souligné qu'ils en voulaient davantage.

"Le Kosovo soumettra sa demande d'adhésion à l'UE d'ici la fin de l'année", a déclaré sa présidente, Vjosa Osmani-Sadriu, à son arrivée au sommet, soulignant qu'elle espère qu'un sommet de l'UE la semaine prochaine approuvera la libéralisation des visas pour le Kosovo.

RUSSIE

Les anciennes tensions au sein de la région sont également apparues clairement lorsqu'elle a critiqué l'attitude de la Serbie et déclaré que le Kosovo était "aligné à 100 %" sur les vues de l'UE.

"Que vous soyez aux côtés de l'Ukraine aujourd'hui ou de la Russie devrait avoir de l'importance, que vous ayez des sanctions contre la Russie ou non devrait avoir de l'importance", a déclaré Mme Osmani-Sadriu.

Pendant ce temps, le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré à son arrivée au sommet : "La Serbie est-elle trop proche de la Russie ? La Serbie est un pays indépendant".

La Serbie, a-t-il dit, est "sur la voie de l'UE et cela restera ainsi", mais doit également défendre ses propres intérêts.

L'objectif de l'UE est de donner une plus grande stabilité à une région qui a émergé de l'éclatement de la Yougoslavie et des guerres ethniques des années 1990, mais qui est toujours en proie à des tensions.

Mais les mesures prises en faveur d'une intégration plus étroite visent également à priver Moscou d'une porte d'entrée pour causer des troubles dans ce qui est considéré comme un point faible sur le flanc sud-est de l'UE à 27 nations.

La Serbie en particulier, qui a été bombardée par l'OTAN il y a deux décennies, a longtemps lutté pour trouver un équilibre entre ses liens historiquement étroits avec la Russie et ses aspirations à l'intégration économique et politique avec l'Occident.

Les dirigeants de l'UE pousseront également leurs homologues des Balkans à se montrer plus énergiques dans la mise en œuvre des normes européennes telles que l'État de droit, l'égalité des sexes, la protection des minorités et la lutte contre la corruption et le crime organisé, tout en s'alignant sur les politiques de l'UE telles que les sanctions contre la Russie.

Dans le même temps, l'UE s'efforce de combler ce qu'elle considère comme des lacunes dans les régimes de visa de plusieurs pays des Balkans, qui ont contribué à augmenter le nombre de migrants traversant l'Union.