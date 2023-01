L'UE crée une réserve en Finlande pour répondre aux menaces nucléaires et chimiques

"La guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine a confirmé la nécessité de renforcer la préparation de l'UE en matière de CBRN (chimique, biologique, radiologique et nucléaire)", a déclaré le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic, dans un communiqué.

La réserve sera composée d'équipements de sauvetage et de fournitures médicales, telles que des antidotes et des radiamètres, destinés à protéger les premiers intervenants et la population civile, a déclaré le ministère finlandais de l'intérieur.

La Finlande partage une frontière de 1 300 km (800 miles) avec la Russie et est située à proximité des États baltes qui craignent également qu'une escalade de la guerre en Ukraine ne conduise à l'utilisation d'armes nucléaires ou à un accident nucléaire.

"Les stocks qui seront constitués en Finlande amélioreront l'état de préparation stratégique de l'Union européenne et sa capacité à répondre à différents types de menaces, notamment en Europe du Nord et dans la région de la mer Baltique", a déclaré la ministre finlandaise de l'Intérieur, Krista Mikkonen, dans un communiqué.

Prête à être utilisée à partir de 2024, la réserve a pour objectif d'envoyer des fournitures dans une zone de catastrophe ou de crise dans les 12 heures suivant l'acceptation d'une proposition d'assistance, a-t-elle ajouté.

La Finlande a conservé d'importantes réserves nationales de produits essentiels tels que des céréales, des carburants et des médicaments pendant des décennies après avoir perdu environ 10 % de son territoire au profit de l'Union soviétique, après avoir repoussé une tentative d'invasion des Soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale.

(1 $ = 0,9240 euros)