L'UE devrait adopter les dernières lois sur le climat d'ici l'été, selon la Suède

Les 27 pays de l'UE sont dans la dernière ligne droite pour négocier une douzaine de lois visant à lutter contre le réchauffement climatique. L'année dernière, ils ont conclu des accords sur la plupart d'entre elles, notamment sur l'interdiction de vendre de nouvelles voitures à carburant fossile en 2035 et sur une refonte majeure de son marché du carbone.

La Suède, qui assure désormais la présidence tournante de l'UE et présidera les négociations entre les pays membres jusqu'en juillet, souhaite finaliser des objectifs plus stricts en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique et des normes minimales de performance énergétique pour les bâtiments, ainsi que des obligations pour les compagnies aériennes d'utiliser davantage de carburant vert.

"Nous essaierons de faire en sorte que cela soit complet, de sorte qu'au cours du premier semestre de cette année, nous puissions affirmer que le paquet Fit for 55 a été mené à bien en termes de travail législatif", a déclaré à la presse à Bruxelles Torbjörn Haak, ambassadeur adjoint de la Suède auprès de l'UE.

Haak a déclaré que pour l'instant, la Suède n'anticipait pas de nouvelles propositions d'urgence pour faire face aux retombées de la réduction par la Russie de ses flux de gaz vers l'Europe, après que les pays de l'UE aient convenu de mesures d'urgence l'année dernière, notamment un plafonnement du prix du gaz et des exigences de remplissage des installations de stockage.

Mais il a ajouté : "Nous n'excluons rien".

Il est essentiel d'économiser l'énergie et de développer plus rapidement les énergies renouvelables pour atteindre l'objectif de l'UE de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre de 55 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici 2030 - ainsi que pour atteindre son objectif de remplacer à terme la majeure partie du gaz russe par des énergies propres.

Toutefois, les premières discussions menées l'année dernière entre les pays de l'UE - qui, avec le Parlement européen, doivent approuver les lois finales - ont montré des velléités d'affaiblir certaines propositions, notamment les exigences de rénovation des bâtiments énergivores.

Les perspectives d'un accord sont moins optimistes pour une proposition visant à mettre fin à l'avantage fiscal accordé par l'UE au carburant aviation polluant. Les pays doivent approuver à l'unanimité les modifications fiscales de l'UE, ce qui les rend diaboliquement difficiles à faire passer.

"Pour être honnête, nous ne pensons pas qu'il y ait beaucoup de place pour des résultats", a déclaré l'ambassadeur suédois auprès de l'UE, Lars Danielsson.