L'UE met fin à une partie de la mission de formation au Mali, par crainte d'une ingérence russe, selon M. Borrell

Cette décision est susceptible d'ajouter à l'inquiétude internationale concernant la longévité de la mission de maintien de la paix de l'ONU (MINUSMA) et des missions EUTM et EUCAP de l'Union européenne, après que la France et ses alliés aient commencé à se retirer du Mali plus tôt cette année.

"Nous avons décidé de suspendre, d'arrêter, certaines formations de notre mission de formation au Mali axée sur les unités des forces armées de la garde nationale malienne", a déclaré M. Borrell lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion des ministres des affaires étrangères de l'UE.

"Il n'y a pas suffisamment de garanties de sécurité de la part des autorités maliennes sur la non-ingérence du célèbre Groupe Wagner", a déclaré M. Borrell, tout en affirmant que l'UE ne quittait pas le pays.

Le gouvernement de transition du Mali, qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État militaire en 2020, lutte contre les militants islamistes et a demandé l'aide d'entrepreneurs militaires privés appartenant au groupe russe Wagner.

M. Borrell a déclaré que le groupe Wagner, qui fait déjà l'objet de sanctions de l'UE et est accusé de violations des droits de l'homme, était probablement responsable de la mort de civils lors d'une opération militaire dans une ville du centre du Mali fin mars.

La Russie nie tout acte répréhensible au Mali ou dans tout autre pays où Wagner opère. Le président Vladimir Poutine a déclaré que les entrepreneurs ont le droit de travailler et de poursuivre leurs intérêts partout dans le monde tant qu'ils n'enfreignent pas la loi russe.

Tant le Mali que la Russie ont précédemment déclaré que le groupe Wagner n'est pas composé de mercenaires mais de formateurs qui aident les troupes locales avec des équipements achetés en Russie.