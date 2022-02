L'UE proche d'une décision pour exclure la Russie du réseau SWIFT - Elysée

PARIS, 26 février (Reuters) - Les pays membres de l'Union européenne sont près de conclure un accord pour exclure la Russie du réseau interbancaire SWIFT, a déclaré samedi l'Elysée.

Aucun Etat membre ne s'oppose à cette sanction mais les discussions se poursuivent, a ajouté la présidence française.

L'Allemagne est favorable à des restrictions "ciblées", ont de leur côté déclaré les ministres allemands des Affaires étrangères et de l'Economie dans un communiqué.

"Nous travaillons de manière urgente sur les moyens de limiter les dommages collatéraux de l'exclusion de SWIFT afin qu'elle affecte les bonnes personnes. Ce qu'il faut, ce sont des restrictions ciblées et qui fonctionnent", ont dit Annalena Baerbock et Robert Habeck dans un communiqué conjoint. (Reportage Tassilo Hummel et Andreas Rinke; rédigé par Jean-Stéphane Brosse)