L'UE rend plus difficile l'entrée des touristes russes dans le bloc à partir de lundi

Le Conseil de l'UE, qui regroupe les États membres du bloc, a adopté vendredi une décision visant à suspendre à partir du 12 septembre l'accord sur les visas qui est en vigueur depuis 2007.

Un accord de facilitation des visas donne un accès privilégié à l'UE aux citoyens des partenaires de confiance.

"Avec sa guerre d'agression non provoquée et injustifiée, y compris ses attaques indiscriminées contre des civils, la Russie a brisé cette confiance et piétiné les valeurs fondamentales de notre communauté internationale", a déclaré le Conseil.

La Russie affirme que son "opération militaire spéciale" est nécessaire pour débarrasser l'Ukraine des fascistes, une affirmation que Kiev et ses alliés occidentaux jugent sans fondement.

Cette mesure se traduira par une augmentation des frais de demande de visa, qui passeront de 35 euros (35 $) à 80 euros, l'obligation de présenter davantage de preuves documentaires, une augmentation des délais de traitement et des règles plus restrictives pour la délivrance de visas à entrées multiples.

La Russie a déclaré jeudi qu'elle riposterait à ces restrictions, mais qu'elle ne se fermerait pas à l'UE.

La semaine dernière, les ministres des affaires étrangères de l'UE ont décidé de suspendre l'accord sur les visas, mais n'ont pas soutenu une interdiction de visa pour les touristes russes à l'échelle de l'UE, comme l'Ukraine et plusieurs membres de l'UE l'avaient demandé.

Plus d'un million de Russes sont entrés dans l'UE par les frontières terrestres depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février, la plupart d'entre eux via la Finlande et l'Estonie, selon l'agence européenne des frontières.

Les membres de l'UE, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, ont toutefois convenu d'une interdiction d'entrée pour les citoyens russes en provenance de Russie ou de Biélorussie à partir de la mi-septembre, à quelques exceptions près, comme les diplomates et les chauffeurs routiers.

Les vols directs entre la Russie et l'UE ont été annulés au début du conflit, ce qui a limité la capacité des Russes à entrer dans l'Union.

(1 $ = 0,9897 euros)