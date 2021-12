L'UE réunie à Bruxelles, l'Ukraine à l'ordre du jour

BRUXELLES (Reuters) - Les dirigeants de l'Union européenne réunis ce jeudi en sommet à Bruxelles vont examiner les sanctions économiques qu'ils pourraient imposer à la Russie en cas d'agression contre l'Ukraine, a déclaré la présidence slovène de l'UE, soulignant que les Vingt-Sept étaient prêts à parer à toute "surprise" de la part de Moscou.

Les tensions entre la Russie et les pays occidentaux sont vives depuis plusieurs semaines en raison de regroupements de troupes russes jugés suspects par Kiev et les Occidentaux près de la frontière avec l'Ukraine.

Selon les Etats-Unis, la Russie a massé plus de 100.000 soldats aux frontières de l'Ukraine, prélude possible à une invasion. Moscou nie toute intention agressive, dénonce le comportement agressif de Kiev et des Occidentaux et déclare que ces mouvements de troupes sont de nature purement défensive.

"Je suis inquiet parce que cette concentration militaire, en particulier à la frontière ukrainienne avec la Russie, est très forte", a déclaré le Premier ministre slovène Janez Jansa, dont le pays préside l'UE jusqu'à la fin de l'année, à son arrivée à Bruxelles.

"La Russie utilise sans aucun doute sa puissance militaire pour faire pression", a-t-il poursuivi. "Nous sommes prêts à éviter tout type de surprise que nous avons connue durant l'occupation de la Crimée", a-t-il dit par allusion à l'annexion de la péninsule ukrainienne par Moscou en mars 2014.

L'Union européenne, ainsi que les Etats-Unis, avaient alors imposé des sanctions économiques à la Russie en ciblant ses secteurs de l'énergie, des banques et de la défense.

Janez Jansa n'a pas donné de détails sur les nouvelles sanctions que pourrait envisager l'UE, précisant seulement que le blocage de la mise en service du gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne pourrait être une option.

(Reportage Robin Emmott, Sabine Siebold, Kate Abnett, Jan Strupczewski; version française Jean-Stéphane Brosse)