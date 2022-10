L'UE s'apprête à former 15 000 soldats ukrainiens et à financer davantage d'armements pour Kiev

Les ministres sont également susceptibles d'imposer des sanctions supplémentaires à l'Iran à la suite de la dernière répression des manifestants par Téhéran, et de jeter un regard neuf sur les relations de l'Union avec la Chine, ouvrant ainsi la voie à une position potentiellement plus dure à l'égard de Pékin.

Deux hauts fonctionnaires de l'UE ont déclaré que l'entraînement militaire commencerait à la mi-novembre et se déroulerait sur le territoire de l'UE, dans un centre en Pologne et un autre en Allemagne.

Plusieurs pays de l'UE ont déjà donné des instructions aux troupes ukrainiennes sur la façon d'utiliser des armes spécifiques et cela va continuer.

L'Union européenne soutient Kiev depuis le début de la guerre par une aide financière et, pour la première fois, militaire.

Les ministres des affaires étrangères conviendront d'ajouter 500 millions d'euros (486 millions de dollars) à un fonds qui rembourse les États membres de l'UE pour les armes livrées à l'Ukraine, ce qui portera à plus de 3 milliards d'euros le montant total affecté aux armes destinées à Kiev.

Contrairement aux tranches précédentes, l'argent supplémentaire couvrira également les coûts de réparation et d'entretien des armes déjà livrées à l'Ukraine.

SANCTIONS CONTRE L'IRAN

Les ministres de l'UE devraient imposer des interdictions de voyager et des gels d'avoirs à une quinzaine d'Iraniens impliqués dans la répression des manifestants en Iran, qui sont descendus dans la rue après la mort en garde à vue de Mahsa Amini, 22 ans.

Les ministres des affaires étrangères de l'UE discuteront également du transfert de drones iraniens à la Russie, ouvrant la voie à d'éventuelles sanctions supplémentaires qui pourraient être décidées ultérieurement.

En ce qui concerne la Chine, les ministres se pencheront sur un "réglage fin" des relations, ont indiqué des responsables, notant que Pékin est un partenaire commercial crucial pour l'UE et que l'Europe dépend des produits et des matières premières chinois.

Selon les diplomates, Bruxelles est préoccupée par le fait que le président chinois Xi Jinping engage la Chine sur une voie de plus en plus autoritaire, et mal à l'aise face au soutien de Xi au président russe Vladimir Poutine.

"L'objectif n'est pas de changer radicalement cette politique (de l'UE) mais, évidemment, des choses se sont produites et les ministres en parleront", a déclaré un fonctionnaire de l'UE, ajoutant qu'il pourrait être nécessaire de changer de politique à l'avenir.

Il a ajouté que les dirigeants du bloc discuteraient de la politique chinoise lors d'un sommet jeudi et vendredi, et que l'UE suivrait également de près le Congrès du Parti communiste qui s'est ouvert dimanche.

