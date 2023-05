L'exécutif de l'Union européenne a proposé de mettre sur liste noire plusieurs entreprises chinoises et de limiter les exportations vers des pays considérés comme impliqués dans le contournement des restrictions commerciales imposées à la Russie, dans le cadre du dernier train de sanctions contre Moscou pour la guerre contre l'Ukraine.

Les 27 États membres de l'UE, qui doivent tous être d'accord pour que de nouvelles sanctions entrent en vigueur, auront une première discussion mercredi sur la proposition de l'unité de politique étrangère de la Commission européenne, ont indiqué plusieurs sources diplomatiques lundi.

La proposition se concentre sur la lutte contre le contournement des restrictions commerciales existantes par le biais de pays tiers, ont indiqué les sources, après que l'UE a identifié la Chine, la Turquie, les Émirats arabes unis, ainsi que des pays d'Asie centrale et du Caucase comme des coupables potentiels.

Sept entreprises chinoises feraient l'objet d'un gel des avoirs dans l'UE, ont déclaré des diplomates au fait de la proposition, ce qui serait une première pour l'Union de punir la Chine à la suite d'accusations concernant le rôle de Pékin dans l'aide apportée à la Russie dans sa guerre en Ukraine.

Lundi, le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que la Chine exhortait l'UE à ne pas s'engager dans la "mauvaise voie" et qu'elle était prête à prendre des mesures pour sauvegarder ses droits et ses intérêts.

"La Chine s'oppose aux actions qui utilisent la coopération Chine-Russie comme prétexte pour imposer des sanctions illégales ou une juridiction de longue portée contre la Chine", a déclaré M. Wang lors d'une conférence de presse régulière.

Le Financial Times a rapporté plus tôt dans la journée de lundi que les entreprises concernées étaient 3HC Semiconductors et King-Pai Technology, basées en Chine continentale, ainsi que Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry et Alpha Trading Investments à Hong Kong.

Parmi les personnes ajoutées à la liste noire figurent également des individus considérés comme impliqués dans la déportation d'enfants ukrainiens et le transfert de biens culturels vers la Russie depuis la zone de guerre en Ukraine, ont indiqué les sources.

Dans ce qui serait le 11e train de sanctions de l'UE contre la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, l'Union introduirait un nouveau mécanisme pour réduire ses exportations vers des pays tiers considérés comme impliqués dans le contournement des sanctions à l'encontre de la Russie.

"Il s'agira pour l'instant d'un récipient vide qui pourra être rempli en fonction des besoins", a déclaré un diplomate de l'UE. "Tout l'intérêt serait de ne jamais l'utiliser, d'opter d'abord pour une approche diplomatique et de proposer une assistance technique."

"Ce n'est qu'en dernier recours que cette menace sera brandie.

Certaines sources ont laissé entendre que les discussions entre les pays membres pourraient être longues et difficiles, car la proposition risquerait de perturber les liens économiques et politiques, y compris avec les grandes puissances.

"Je ne m'attends pas non plus à ce qu'une décision soit prise mercredi ou la semaine prochaine. Les États membres auront de nombreuses idées sur la question de savoir si c'est une bonne voie à suivre ou non, comment cela les affecterait réellement", a déclaré une deuxième source diplomatique.

Un porte-parole de la Commission européenne a confirmé lundi que la proposition avait été envoyée aux États membres et qu'elle visait à combler les lacunes dans les restrictions commerciales imposées par la Russie, mais il n'a pas voulu donner de détails.

Par ailleurs, la Russie a lancé lundi sa plus grande vague de frappes de drones sur l'Ukraine depuis des mois, intensifiant ses attaques à l'approche du 9 mai, jour férié célébrant la défaite de l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale.