L'UE suspend sa coopération avec la Russie au Conseil euro-arctique

STOCKHOLM, 9 mars (Reuters) - L'Union européenne et cinq pays nordiques ont annoncé mercredi la suspension des activités impliquant la Russie au Conseil euro-arctique de la mer de Barents, un forum de coopération entre les pays dont une partie du territoire se trouve en Arctique.

Fondé en 1993, ce forum est destiné à "renforcer la paix, la stabilité et le développement durable" dans l'Arctique.

"Compte-tenu de la violation flagrante par la Russie du droit international, des manquements aux règles basées sur le multilatéralisme et des principes et des objectifs du Conseil euro-arctique de la mer de Barents, la Finlande, le Danemark, l'Islande, la Norvège, la Suède et l'Union européenne n'ont pas d'autre choix que de suspendre les activités impliquant la Russie dans la coopération euro-arctique", est-il écrit dans un communiqué commun, en référence à l'offensive militaire russe en Ukraine.

La Russie est le seul autre pays représenté au Conseil. (Reportage Johan Ahlander; version française Jean Terzian)