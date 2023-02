L'UE va ajouter la Russie et 3 autres pays à la liste des paradis fiscaux - projet de document

L'UE tient compte des pays figurant sur sa liste des juridictions non coopératives à des fins fiscales dans ses décisions de politique étrangère lorsqu'elle envisage la coopération au développement et d'autres relations économiques avec des pays tiers.

"La Fédération de Russie a un régime fiscal préférentiel dommageable (sociétés holding internationales) et n'a pas résolu cette question", indique le projet de conclusions préparé pour la réunion des ministres des finances de l'UE.

"Les Îles Marshall facilitent les structures et les arrangements offshore visant à attirer des bénéfices sans réelle substance économique en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective des exigences en matière de substance", indiquent-elles.

"Le Costa Rica a un régime d'exonération des revenus de source étrangère nuisible et n'a pas encore résolu cette question", ont-ils ajouté.

La liste de l'UE, établie en 2017 après des révélations sur des systèmes généralisés de fraude et d'évasion fiscales, comprend désormais 16 pays : Samoa américaines, Anguilla, les Bahamas, les îles Vierges britanniques, le Costa Rica, les Fidji, Guam, les îles Marshall, Palau, Panama, la Fédération de Russie, les Samoa, Trinité-et-Tobago, les îles Turques et Caïques, les îles Vierges américaines et Vanuatu.

Ceux qui figurent sur la liste noire s'exposent à des atteintes à leur réputation, à une surveillance accrue de leurs transactions financières et risquent de perdre les fonds de l'UE.