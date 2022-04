L'UE va demander à la Chine de ne pas aider la Russie dans le conflit en Ukraine

par Philip Blenkinsop et Yew Lun Tian

BRUXELLES/PÉKIN, 1er avril (Reuters) - Les dirigeants européens et chinois se réuniront vendredi à Bruxelles pour un premier sommet en deux ans, au cours duquel Bruxelles souhaite obtenir de Pékin l'assurance qu'il ne fournira pas d'armes à la Russie et n'aidera pas Moscou à contourner les sanctions occidentales imposées après l'invasion russe de l'Ukraine.

Des responsables européens au fait des préparatifs du sommet ont déclaré que toute aide apportée à la Russie porterait atteinte à la réputation internationale de la Chine et compromettrait ses relations avec ses principaux partenaires commerciaux, l'Europe et les Etats-Unis.

Les présidents de la Commission européenne et du Conseil européen, Ursula von der Leyen et Charles Michel, s'entretiendront avec le Premier ministre chinois Li Keqiang, puis avec le président Xi Jinping.

Un responsable européen a déclaré que la position de la Chine serait "la question à un million de dollar" lors du sommet de vendredi.

Un autre responsable a souligné que plus d'un quart du commerce mondial de la Chine s'était fait avec l'Europe et les Etats-Unis l'année dernière. Les échanges entre la Chine et la Russie représentaient l'an dernier 2,4% du commerce international chinois.

"Prolongeons-nous cette guerre ou travaillons-nous ensemble pour mettre fin à ce conflit? Ce sera la question essentielle de ce sommet", a déclaré le responsable. (avec la contribution de Robin Emmott; version française Camille Raynaud)